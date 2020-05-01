行山安全｜漁護署提醒勿做崖邊瑜伽　消防處教用「GPS遠足留蹤」

在佛誕、勞動節的長周末假期，香港市民紛紛到郊野公園行山郊遊，但有見近日行山意外頻生，漁護署及消防署各在社交網站上發文，呼籲行山人士注意安全，請勿在崖邊做瑜伽，並建議大家使用「GPS遠足留蹤」服務。

新冠肺炎疫情緩和，加上長周末假期，大批市民在佛誕假期已經湧到郊野，呼吸新鮮空氣。不過，近日發生兩宗致命的行山意外，有人在飛鵝山自殺崖墮崖身亡，另有人在大東山的青龍石澗失蹤，被尋回送院後不治。此外，網上還熱傳一段行山人士在崖邊做雙人瑜伽的片段，引發公眾對山野安全的關注。

兩名行山客在飛鵝山崖邊做「疊羅漢」：

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漁護署昨日在「郊野公園教育活動計劃 Country Parks Education Programmes」的Facebook上發文，呼籲大家上山要注意安全，切勿以身犯險，叮囑行山人士拍照打卡要小心，「冇咗條命，個風景幾靚，張相有幾特別都冇用。」

日前有行山人士在青龍石澗失蹤，被尋回送院後不治。（資料圖片）

漁護署還提醒市民郊遊有5件不要做的事，「勿做崖邊瑜珈、勿綑邊、勿索（溯）澗、勿攀石、勿開路。」漁護署希望行山人士不要自行開路，盡量使用現有行山徑，「行山唔係靠彩數，行有管理同維修嘅山徑先至有著（着）數。」

至於消防處就在Facebook上表示，對上兩個月有超過80宗山嶺事故，當中有事主不幸身亡。處方呼籲行山人士做足準備，建議他們使用「GPS遠足留蹤」服務，若果出意外，方便救援人員透過系統中的定位資料，提升救援的機會和速度。

消防處建議行山人士使用「GPS遠足留蹤」服務，萬一出事的話，方便救援人員搜索。（消防處Facebook）

保安局的「保安一站通」或者漁護署的「郊野樂行」應用程式都有「GPS遠足留蹤」服務。啟動服務後，應用程式會於24小時內（或遠足者按“OFF”離開服務前），透過使用者手機GPS 定位，自動定時通過流動網絡數據傳送，記錄遠足者位置。資料經加密後會儲存在服務中心7天，如期間沒有搜救要求，將於7天後自動清除。

教你用「GPS遠足留蹤」服務：