【足球熱話】列貝利低調行善助好友　出動私人飛機兼承擔醫療費用

臉上那道疤痕，總令人覺得列貝利「兇神惡煞」；在他的疤面下，卻有一顆善心。 列貝利的朋友母親早前確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），這名法國球星二話不說以私人飛機接載友人母親，更一力承擔醫療費用，他的朋友在社交網站公開向列貝利道謝。

新冠肺炎肆虐全球，法國饒舌歌手Kofs的母親在阿爾及利亞不幸染疫，但當地沒有相關的醫療設備。與Kofs私交甚篤的球星列貝利（Franck Ribery）立即伸出援手，以私人飛機接載友人母親由阿爾及利亞飛往法國馬賽，使她得到適當治療，相關醫療費用列貝利一力承擔，堪稱「義氣仔女」。

Kofs及後在個人Instagram公開答謝列貝利，希望世人知道列貝利不止是頂級球員，更是「大善人」，「我甚少公開向人道謝，但我必須感謝我的兄弟列貝利，他安排私人飛機接載患病母親返回法國，列貝利是一個既出色又無私的球員，我希望眾人也知道他的善行」。

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列貝利外貌兇惡，但他是好好先生。（資料圖片／Getty Images）

曾經與列貝利合作的球員，也對他的為人讚不絕口，奇雲保定（Kevin-Prince Boateng）表示該名37歲的翼鋒十分照料身邊人：「列貝利的性格無懈可擊，他是個住家男人外，亦相當照顧隊友，我從未見過像他懂得照顧人。」

當阿拉巴（David Alaba）加入拜仁慕尼黑時，列貝利對他關顧有加，使他感到自己是球隊的一份子，至今仍然十分感激列貝利：「我加盟拜仁慕尼黑，我當年僅得16歲，列貝利是首個與我談話的球員，他往後時常鼓勵我及教導我，使我感到自己是球隊一員，他就像大哥哥一樣，我至今依然對他心存感激。」

列貝利（右）十分照顧後輩，阿拉巴（左）至今依然對列貝利心存感激。（資料圖片／Getty Images）

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