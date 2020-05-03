林丹世界排名大跌難再戰奧運　參加五人足球賽「球王片」瘋傳

中國羽毛球選手林丹，曾雄霸世界羽毛球壇多年，惟36歲的他近年戰績大幅滑落，儘管早前聲言為兒子會堅持爭取東京奧運資格，但事實上已非常渺茫。 儘管不再是昔日的「超級丹」，但這位羽球名將一條踢波片段近日在網上瘋傳，令他再次成為話題。

內地媒體報道，有網民在福建龍岩一場五人足球賽驚見林丹的身影，還指他「步履輕盈」、帶波過人的技巧純熟。

從影片中可見，林丹腳下功夫不俗，一次反擊機會之中，他更獨自帶波從己方防守區衝刺，遇上對方守衛截擊，更輕鬆擺過對手，在三名球員夾擊下仍瀟灑地起腳射入。

林丹「一對三」入波全紀錄：

+ 3 + 2

影片在網上瘋傳之後，不少網民都大讚林丹球技出色，亦令人驚訝縱橫羽壇多年的林丹，竟是足球愛好者。

不過，林丹過去曾表露過自己有留意足球，兩年前他在綜藝節目《吐糟大會》中，就曾拿中國足球代表隊主將馮瀟霆開玩笑，說：「我們很羨慕國足，他們踢得臭（差）還拿得多（薪水），球會還不敢拖欠他們薪水，像我們這種沒地位的到現在也沒什麼人管，而且羽毛球地位略有下降就要接受批評。國足不一樣，永遠不會背負沉甸甸的金牌，輸了大家會說他們有拼博精神，拜托，拼博精神誰沒有？哦我明白了，國足的對手沒有，還未拼就贏了。」

林丹「球王片」：

踏入高齡的林丹失意羽毛球場多時，近年經常在各巡迴賽早段出局，在新冠肺炎疫情爆發、國際羽聯暫時凍結世界排名之時，他的排名已從最高的第1，下跌到目前的第19位，奧運資格排名更只有第26位。

由於奧運羽毛球男子單打項目，每個國家或地區最多派出兩人參賽，但在諶龍（奧運排名第5）、石宇奇（第11）、黃宇翔（第21）及陸光祖（第23）的排名都比他高的情況下，即使賽事重啟，「超級丹」亦難望從後趕上，第5次出戰奧運的難度極高。