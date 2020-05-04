【足球】朗奴高文突然心口不適送院　順利完成通波仔手術

一代荷蘭名將、現任荷蘭國家隊主帥朗奴高文（Ronald Koeman），在當地周日（3日）晚上突然感到胸口不適，隨即送往醫院治療，並順利完成俗稱「通波仔」的心臟動脈搭橋手術。

現年57歲、曾經執教修咸頓及愛華頓等英超球隊的荷蘭名帥朗奴高文，在荷蘭時間周日突然感到心口作痛，立即被送往阿姆斯特丹的醫院接受治療。經過診斷後，需要即時進行俗稱「通波仔」的心臟冠狀動脈搭橋手術。

朗奴高夫的妻子與他的經理人公司一同證實消息，並指該名荷蘭名將在手術後情況穩定，並預料可於周一極速出院。

朗奴高文在2018年接任荷蘭國家隊，並領軍殺入歐國盃決賽周。（資料圖片／Getty Images）

歐洲主要聯賽復賽消息：

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在朗奴高文入院的消息傳出後，現任僱主荷蘭足總亦有發聲明，表示該名國家隊主帥將在術後先回家休養，並祝願他早日康復。

朗奴高文曾在2016年短暫執教愛華頓，「拖肥糖」得悉前主帥不適入院後，同樣在Twitter向他送上祝福，而曾經愛華頓共事的比利時箭頭盧卡古，亦透過社交網站祝願朗奴高文盡快康復。

曾與朗奴高文合作的盧卡古，亦發文祝福前主帥。（Twitter截圖）

朗奴高文協助荷蘭隊在1988年稱霸歐洲國家盃，該名荷蘭名宿掛靴後轉任主帥，同樣取得不俗戰績，曾帶領阿積士及燕豪芬奪得荷甲錦標，及後轉戰西甲及英超，曾經執教華倫西亞、修咸頓及愛華頓，並在2018年2月被委任為荷蘭國家隊主帥，隨即領軍躋身歐洲國家盃決賽周，並殺入歐洲國家聯賽（歐國聯）決賽，可惜最終不敵葡萄牙屈居亞軍。