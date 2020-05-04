【劍擊】台劍總披露亞洲劍聯最新賽程　亞錦賽奧運資格賽延至明年

受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，原定在今年4月於韓國首爾舉行的亞洲劍擊錦標賽及亞洲及大洋洲區奧運資格賽延期進行，而東京奧運如今押後至明年。 中華台北劍擊總會透過官方Facebook專頁透露，亞洲劍擊聯會賽程的最新安排，今年的亞錦賽將會取消，而奧運資格賽將在順延至明年舉行。

一年一度的亞洲錦標賽原定於4月17至22日上演，而亞洲及大洋洲區奧運資格賽則在亞錦賽前夕，於4月15至16日決出各項劍種的最後一張奧運入場券，但韓國早前的新冠肺炎疫情嚴重，亞洲劍聯在3月宣布亞錦賽及資格賽延期。隨東京奧運順延至明年夏天，奧運資格賽亦有新安排。

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韓國疫情嚴重 劍擊亞錦賽及奧運資格賽或改地方舉行

中華台北劍擊總會透露亞洲劍聯的最新賽程安排，今年的亞錦賽將會取消。（Facebook截圖）

中華台北劍擊總會透過官方Facebook，透露亞洲劍聯的最新賽程安排，今年的亞錦賽將會取消，而奧運資格賽延至在明年初。

新賽程對青少年賽事影響甚大，原本二月在印尼雅加達舉行的亞洲青少年劍擊錦標賽，率先宣布延至東京奧運後，亞洲劍聯宣布原定在延至9月初，如今亦未能落實開賽日期，但肯定不會在9月底前上演。原定在暑假上演的亞洲少年巡迴賽，新一年所有賽事將會取消。

另外，原定今年9月在香港舉辦的亞洲元老劍擊錦標賽，香港劍擊總會亦發聲明表示將押後賽事，順延至2021或2022年舉行，現時正等候亞洲劍聯的回覆。