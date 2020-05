【足球熱話】利物浦洛夫雲堅信肺炎陰謀論　IG追擊Bill Gates

新冠肺炎今年年初於中國武漢爆發,引起不少陰謀論,就連美國富豪蓋茨(Bill Gates)亦被成為話題。利物浦後衛洛夫雲(Dejan Lovren)原來亦是陰謀論者,更會走上蓋茨Instagram留言追擊。

洛夫雲早前於Instagram留言支持一名克羅地亞政客Ivan Pernar反對立法打疫苗,Pernar為克羅地亞著名陰謀論者,認為強制打疫苗為政府操控人民的手段。

洛夫雲為一名反疫苗人士。(Getty Images)

新冠肺炎波及英格蘭球壇:

+ 13 + 12 + 11

除了Pernar之後,洛夫雲亦公開支持David Icke、Rashid Buttar兩名陰謀論者。Icke因發表新冠肺炎的陰謀論被YouTube刪除帳戶,據英國傳媒報道,Icke相信新冠肺炎與5G網絡有關,因為言論從未有Fact check而極具爭議。

洛夫雲公開支持陰謀論者。(網上圖片)

Buttar本身極具爭議,洛夫雲依然擁護到底。(Getty Images)

本身為骨醫的Buttar數次被美國食品藥物管理局,就非法宣傳假藥傳訊,其居住州份北卡羅來納州的醫護監察委員會批評,以不道德療法醫治病人。這名本身已極具爭議的醫生,於疫情期間多次散播謠言,指5G技術對人體免疫系統有影響,但這個陰謀論已被揭穿只是謊言。

Bill Gates於今次疫苗投資了2.5億美元抗疫。(Getty Images)

洛夫雲殺上蓋茨Instagram留言追擊。(網上圖片)

「Game over Bill」

不過,30歲的洛夫雲似乎對這些謠言堅信不移,更在蓋茨於IG上載感謝醫護的短片留言追擊:「Game over Bill. People are not blind!」

有陰謀論指蓋茨是今次疫症的幕後策劃人,將會利用疫苗把監察器注入人體。相信這個「理論」的人更重提2015年蓋茨於一次講話中,表示一個被全球戰爭更致命的病毒會出現,而他在今次疫情捐出2.5億美元幫助研發疫苗亦被人用作話柄。

利物浦球員抗疫有乜做: