【相撲】五月夏場所取消戰後第三次　9年前爆造馬叫停

日本體育界受新冠肺炎疫情影響，大部分賽事已經暫停逾兩個月。「國技」相撲大賽，亦告失守。 相撲協會雖安排早前賽事閉門舉行，但因為日前有相撲部屋出現感染群組，加上日本政府延長緊急狀態令至本月31日，正式宣布24日在東京舉行的五月場所取消，為戰後第三次。

「夏場所」一向於每年5月第二個星期日展開，但今年受中國武漢開始爆發的新型冠狀病毒肺炎COVID-19影響，已押後至本月24日展開。

三月舉行的相撲賽，已禁止觀眾入場。（資料圖片／路透社）

踏入5月，日本疫情未見受控，近日仍日增過百宗新案例，東京累積個案亦為全國最多。而相撲協會確認上月首次出現感染群組後，考慮相撲界接連有人「中招」，已經研究夏場所的對策。由於緊急狀態下，應禁止一切聚集活動以避免感染，夏場所終宣布取消。在此之前，相撲賽事僅於1946年及2011年取消，前者因二戰之後兩國國技館損毀，後者則因造馬而取消，該次事件發現有力士收錢製造賽果。

捱得過三月，五月終於因為緊急狀態令，宣布取消。（資料圖片／路透社）

相撲協會在上月底確認高田川部屋合共有6人確診新冠肺炎，包括部屋掌舵人高田川親方及十兩力士白鷹山亨將，幸而康復出院。至於7月名古屋場所，暫定會移師至東京，以閉門作賽形式舉行。