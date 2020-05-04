【法甲】榜尾球隊發起網上聯署　要求取消降班　批提早完季不公平

由於法國總理早前宣布2019至20年足球賽季不可能繼續，使得法甲宣布提早完結賽季，第19位的艾米恩斯因而降班。 這支法國北部球會不滿提早終止賽季決定，近日發起網上聯署，要求取消今季降班，來季改為22隊參賽。

受新冠肺炎疫情影響，法甲3月起一直停賽至今，本計劃5月開始准許各球會重開訓練基地並復操，再決定何時復賽。不過，法國總理菲利普（Edouard Philippe）4月28日宣布，9月前不准舉辦任何大型體育比賽，更明言今個球季不可能繼續，逼使賽會宣布腰斬法甲及法乙球季。

法甲腰斬，榜首PSG獲頒冠軍。（Getty Images）

法國職業足球聯會（Ligue de Football Professionnel，簡稱LFP）上周公布，因賽季腰斬的關係，今季的聯賽錦標將落在踢少一輪並領先12分的巴黎聖日耳門手中，連續3季稱霸法甲。

由於不能舉行比賽，LFP分別取消升今季的升降班附加賽，僅保留「升二降二」，在法甲斬腰前排第19及第20的艾米恩斯及圖盧茲因而降班，此決定引來艾米恩斯不滿。今季聯賽本身已進行28輪，艾米恩斯與第18位的尼姆只差4分，在尚餘10輪之下，理論上仍有機會爭取護級。

艾米恩斯只落後尼姆4分。（Getty Images）

艾米恩「為正義」發起聯署。（Getty Images）

艾米恩斯日前發起網上聯署，並於聯署聲明中，指LFP的決定有違公平競技原則，希望賽會「為正義」（Pour la Justice）收回成命，來季改由22隊參賽。聯署發起至今已有近3600人簽署，艾米恩斯的目標為5000人。

艾米恩斯要求取消降班。（Getty Images）

法乙前5隊僅差4分

事實上，有爭議的不止艾米恩斯一隊，法甲今季由第5位的蘭斯到13位的南特，9隊之間僅相差4分，若果賽季繼續，餘下的歐霸盃參賽席位仍有變數。第7位的里昂現時只落後尼斯1分，若繼續比賽，或至少可爭到歐霸外圍賽一席位。故在LFP公布結果後，里昂隨即發聲明炮轟決定不公，並保留法律追究權利。

法乙方面，羅連安特在領先第3位的阿些斯奧2分之下封王，與第2名的蘭斯直升法甲，「升二降二」使得第3至第5名的阿些斯奧、特魯瓦及克萊蒙特失去參加升留班附加賽的資格。值得一提的是，法乙頭5隊之間只得4分之差，與法甲一樣提早10輪腰斬賽事。

以現時聯賽榜排名，來季參加歐聯及歐霸的法甲球隊：