德甲將成歐洲首個重啟聯賽　德國政府開綠燈　最快5月下旬復賽

隨德國逐步放寬抗疫措施，德甲及德乙都準備重開。德國總理默克爾周三（6日）宣布批准聯賽重開，最快於5月15日復賽。

德國政府周三與16名州長開會相討下一步解封計劃，默克爾會後宣布同意德甲及德乙重開，德國職業足球聯會（DFL）將會決定何時復賽，德媒就指最快為5月15日，並會以閉門形式舉行。

德國政府批准職業聯賽重開。（路透社）

德甲復操：

+ 6 + 5 + 4

DFL本想於5月初重開，但德國政府要求各隊自我隔離兩周，不早於5月22日重開，但有德媒指出，最新流出的政府文件中已刪去隔離兩周及建議開賽日期等字眼，可於5月下旬擇日復賽，DFL將會盡快開會決定復賽日期。

2019至20年德甲仍有9輪賽事，現時拜仁慕尼黑暫以55分排於榜首，領先次席多蒙特4分。榜尾方面，杜塞爾多夫、雲達不來梅及柏達邦分別排16至18，第16位一隊將會與今季德乙季軍踢升留班附加賽。

德乙現時聯賽榜前三隊分別為比勒費爾德、史特加及漢堡。

部分德甲球會早前已復操。（路透社）

德甲重開將以閉門形式舉行。（路透社）

下周再作檢測

DFL日前為德甲及德乙36隊共1724名球員進行檢測，最後有10人確診，又指會在下周再次檢測。

有部分傳媒曾一度擔心，哈化柏林前鋒卡勞上傳自己與隊友握手，以及騷擾隊友檢測的片段，會令到復賽出現暗湧，幸最終未有影響到德政府決定。卡勞雖已為事件道歉，但哈化柏林已對這名科特迪瓦球員作出禁賽處分。

歐洲主要聯賽賽期：