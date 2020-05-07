【西甲】復操在即　球星歸隊接受病毒測試　美斯嚴陣以待

隨新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）逐漸放緩，西班牙政府宣布解封計劃後，西甲亦希望在6月重開球季。如巴塞隆拿﹑皇家馬德里及馬德里體育會等西甲球隊，眾將一同返回球會接受病毒測試，若一切順利將有望在下周復操。美斯及蘇亞雷斯等巴塞球員十分「聽話」，紛紛佩戴口罩。

西班牙早前受新冠肺炎的嚴重打擊，如今疫情樂見緩和，西班牙政府決定放寬禁令，對重開西甲賽季是好消息。西甲賽會早前公布球隊可以逐步復操，由個人訓練到全隊操練，逐步向恢復球季邁進。

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西甲球會復操前，要求所有球員接受病毒測試。（資料圖片／Getty Images）

根據西班牙傳媒《馬卡報》消息，西甲賽會希望統一所有球隊的復操時間，故此建議在當地時間周三（6日）安排復操前的病毒測試，確保所有球員在健康的情況下恢復訓練，一旦隊中沒有人病毒測試呈陽性的話，相信最快可以在下周起正式復操。

巴塞隆拿﹑皇家馬德里及馬體會在內的勁旅亦跟從賽會的指令，一眾球星在同日返回球會的訓練基地。一眾巴塞球員駕駛返回球會時，雖然在車上未有佩戴口罩，但在步入球會期間亦乖乖戴上，而巴塞隊長美斯及基沙文等球星更戴上手套，以免接觸細菌。

美斯在返回訓練基時嚴陣以待，戴上口罩及手套。（路透社）

馬德里體育會箭頭莫拉達（Alvaro Morata）雖然只是返回訓練基地接受檢測，但他已經感到十分興奮，希望早日可以與隊友正常練習，「我已經一個多月沒有返回球會，我十分掛念隊友及球會的一切，即使僅返回5分鐘，已經十分特別。我十分理解訓練安排，我們必須先減低風險，才可盡快恢復正常，希望可以盡早與隊友一同操練。」