行山露營｜郊野公園燒烤露營禁令延長　任何人不得進入營地燒烤場

雖然政府放寬限聚令至8人，又准許部分行業重開，但管理郊野公園的漁護署宣布，延期對燒烤場及露營地點的封閉令，直至5月20日，預期5月21日凌晨重開。

因新冠肺炎疫情，郊野公園露營地點及燒烤場由3月28日下午6時起關閉，至今已封閉超過1個月。

經過兩度延長禁令，郊野公園內41個露營地點及163個燒烤場原定封閉至今日（5月7日）晚上11時59分，5月8日重開，但漁護署昨晚（5月6日）發稿，宣布第3次延長營地及燒烤場禁令。

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為了盡量減少公眾社交接觸，漁護署繼續封閉營地及燒烤場至5月20日晚上11時59分，即預計5月21日凌晨重開。

最初郊野公園營地及燒烤場禁令生效至4月11日，後改到4月23，之後延長到5月7日，最新再延至5月20日。

漁護署封閉郊野公園內所有營地及燒烤場。（顏銘輝攝/資料圖片）

漁護署警告，在燒烤及露營設施關閉期間，任何人均不得在郊野公園進行燒烤或露營活動，亦不得進入郊野公園燒烤地點及露營地點。該署會加派人員在相關地點巡邏，如發現有人違規，會採取適當跟進行動。

另外，漁護署轄下早前暫停開放的公共設施，包括香港濕地公園（部分室內設施及遊樂區除外）、8間郊野公園遊客／教育中心、7間香港地質公園遊客中心及瀕危物種資源中心，已經重新開放，但繼續暫停所有學校及公眾活動，直至另行通告。