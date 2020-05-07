【空手道】留院52日的足跡　李振豪FB宣布康復出院

香港空手道代表李振豪（豪B），上月成為首名確診COVID-19新型冠狀病毒肺炎的香港精英運動員，然而經歷52日，他終於戰勝了病毒。

香港空手道代表李振豪（豪B），成為首名確診COVID-19新型冠狀病毒肺炎的香港精英運動員。（李振豪Facebook專頁）

7星期的等待是什麼概念？

李振豪經歷過發燒、肚瀉、頭痛，病毒測試由陽性變陰性再變回陽性，每天除了在病房內重覆檢查，豪B抽空時的也會做Push up、Sit Up和Burpees保持體能，運動員的生活他沒有放下。

走過這52日的煎熬，李振豪今日終在Facebook專頁上為我們帶來好消息。

李振豪今日終在Facebook專頁上為我們帶來好消息。

豪B疫情中的領悟

「經歷了七個多星期，身體終於戰勝了這個難纏的病毒」，李振豪證實他終於康復下來。

「由確診、病徵變重、治療、康復到等待出院，這段時間對身心都是一種負擔同挑戰，亦令我對自己的人生多了另一番領悟」，豪B直言這次經歷讓他再次領悟世事的無常。

李振豪對抗新冠肺炎已52日，今天證實康復。（李振豪Facebook專頁）

在這52日的前段，香港疫情仍有蔓延跡象，那時候在一線隔離病房內的李振豪親歷醫護人員的辛酸。

他在Facebook上亦再次感謝醫護人員的照顧：「要再一次感謝醫護人員對我無私的付出，特別是我還在一線隔離病房時，那時香港確診數字不斷上升，感受到你們在那一種極大壓力下作戰的感覺。現在我們疫情經過一番努力見到𥌓光下，希望有些這段時間因爲緊守崗位而生怕回家的醫護們都可以有機會同家人再次團聚。」

李振豪對抗新冠肺炎的歷程（按圖放大）：

+ 5 + 4 + 3

空手道港隊成員早前在歐洲集訓和比賽，回港後李振豪首先在3月18日不幸確診感染新型冠狀病毒，成本地精英運動員首例。隊友曾綺婷兩日後（3月20日）確診，19歲小將周家謙相隔一日亦證實中招。曾、周二人早前先後康復出院，惟首名確診的豪B卻要等待至今。

最後豪B寄望，在人生這一段的戰役完結後，能慢慢重回以往的生活節奏，「現在我想好好感受一下生活，先再重回正式訓練。」