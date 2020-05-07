【空手道】李振豪剖白留院51日經歷　打一場會輸掉人生的仗

吸一口新鮮空氣，帶着點點草青味，抬頭是藍天白雲，耳邊傳來車聲和鳥鳴。這種「地球的溫度」，李振豪闊別了51天。 3月18日，這個空手道港將多了一個身分：新冠肺炎第172號患者﹐也是香港第一個確診運動員。

那夜凌晨坐在大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院病房，從初步確診到正式確診，最令他着急的是，只剩10%電量的手機，轉眼自動關掉，當時他還未通知父母，卻已在醫院看電視新聞見到自己的名字。

確診數字每日遞增，他住院也由第1天、第10天、第20天……陰性、陽性、陰性、陽性……直至5月6日，第51天。

就算「宇宙最強」一個打十個，抗疫最痛苦的日子，基本如呼吸，都要提醒自己。

「呼吸就係我目標」。

8歲開始學空手道，打到28歲，李振豪從未有如此虧過。

還好，2020年初夏，終於從太空艙着陸地球。

（《失去體育的體育人》系列由記者訪問後，以受訪者第一身角度撰文）

這是李振豪出院後拍的第一張照片。抬頭一片藍天，終於不再是冷冰冰的病房天花板。

出院吸第一口新鮮空氣，終於感受到溫度，好正、好實在，我感覺由太空艙返回地球，聽到車聲、雀聲，終於不再是儀器嘟嘟聲和電視聲。

相信我是留院較久的一批病人吧。我是第172號患者，如今已有一千多宗個案，好像只剩百幾人還未出院？

住院的日子，我每天大約7時起床，量血壓、度心跳，然後食早餐，等見醫生，再做mindfulness訓練；午餐後，我會曬太陽、睡午覺。過得還好的，至少我安排自己的日程，感覺上可以主動控制某些事物。

mindfulness是運動員心理的其中一種訓練，多得體院心理專家一直教我們這種抗壓方法。其實就是要了解自己的負面情緒，接受它、分析它，好得意的，像有兩個自己在對話。一般人或許難明，譬如當我們肚餓，久久未能吃東西，或許會發脾氣；但明明肚餓與發脾氣不應畫上等號，你要接受「係呀我係肚餓呀咁點丫」，漸漸就會平靜。

情況就是，多次陰性陽性陰性陽性，反反覆覆，未能出院，但不等如我要發脾氣。

留院期間，李振豪每天都做mindfulness訓練，應付身心壓力。（李振豪facebook專頁）

其實我也曾經一次在醫院大發雷霆。忘了第20還是21天，醫生告訴我檢測仍是positive，我當刻在病床上大叫幾聲，然後跳落床，瘋狂做掌上壓、打牆。

醫生除了輕輕苦笑，還能怎樣？當大家都覺得我應該差不多可以出院，結果卻是這樣，那種落差真的很「灰機」。

我要發洩。

但，鬧多幾句，沖個涼，冷靜下來，我就「嬲」自己為何發脾氣。

一開初病發，只希望肺不要花；到退燒了，就想食好嘢；到感覺人冇事，就想快點出去。病毒不止攻擊我的身體，還入侵我的心靈。我告訴自己，即使未出院，我都要在這裏活得好好的，不要輸給肺炎病毒。如果不懂感恩，慾望無窮，就算出去了，都不是真正的自由。

我把這些想法告訴未婚妻，她說驚我出院後會去出家。哈哈。

發一次脾氣，我感覺整個人開了竅。距離出院最接近的一次，應是入院第30天，我一口氣幾個樣本都陰性，只欠最後一個大便樣本。我都以為自己應該第32日就可以放監，結果卻是positive。

我當刻冷靜得連姑娘都嚇一跳，她以為有人已預先通知我。是的，許多病人都曾經因為positive而發脾氣，吵得厲害，我聽過，也從鄰床的病友感受過。

肺炎真是身體加心理的雙重折磨。

李振豪是第一個確診的香港運動員，3月17日入院檢測，3月18日確診。（李振豪facebook專頁）

記得3月中漏夜收拾行李從法國趕回香港，我喉嚨發炎去看醫生，體院要我到醫院做病毒測試。當時是早上11點多，我一到威爾斯急症室就進入負壓房，到下午4點，我望去另一邊的負壓房，見到熟悉的面孔，原來是男子花劍隊的蔡俊彥，他從美國回來，因為不舒服到醫院檢測。後來我被送去大埔那打素，一直等到凌晨4點還未有結果，我send message問「蔡俊」，原來他negative，早已離開醫院。

我開始覺得「唔對路」，問護士，他們告訴我已初步確診。

嘿。

雖然我說不上凡事有Plan B的人，但至少我習慣做最壞打算，例如打比賽遇到最差的情況要怎樣怎樣。當刻，我一片空白，空白得不知如何捱這幾小時，我只記得，我通知了體院、隊友、家姐、女朋友，手機那10％的電，非常珍貴。

最終確診是下午3時多，但早上我在醫院看電視新聞，見到「李振豪」三個字，確診消息已經傳遍。我呆了﹐因為我未通知爸爸媽媽，當時最緊急要做的，就要借手機尿袋，爸媽一定嚇個半死……

確診頭幾天，心理考驗非常非常大。很多人因為我要入隔離營，連三個入我房間清潔的姐姐都要隔離，萬一其他人因為我染病，那種內疚是……大家難以想像的，尤其隔鄰負壓房的病人、和我，都嚴重過。

李振豪抗疫經過

+ 5 + 4 + 3

正式確診後不久，另一邊負壓房進來一位病人，他的呼吸聲和咳嗽聲非常可怕，好難形容，總之好大聲，好像每吸一口氣都用盡全身力量，「夾硬」擠出聲音。十多小時後，他被推走了，可能是去更嚴重的病房？ICU？

另一邊的我，打完針，開始發燒、頭痛，往後幾天是發燒、頭痛、肚痾、喉嚨發炎，同時來襲。最辛苦好像是第三晚，打完第二針，肚痾完全無法入睡，高燒，全身發冷，沒胃口，頭痛得連直線都行不到，來回地獄又折返人間，不是一般辛苦，是超級超級辛苦。

我給自己的目標是：呼吸。不斷提自己，一定要呼吸，總之不可以暈倒，醫生護士都幫不到我，我要呼吸。

從8歲開始跟爸爸一起學空手道（印象中那時他已是黑帶），到18歲入港隊，我從未試過這樣，也未想過自己會這樣，原來幾好打都冇用。

再想到隔鄰負壓房那位好辛苦的病人，我幻想了千萬個情景。我會像他那樣嚴重嗎？我個肺會全花嗎？我還可以做運動員嗎？

這一刻，我意識到原來勇氣分幾種。

李振豪8歲開始跟爸爸一起學空手道，估不到爸爸也曾反對他做運動員，直至他取得一定成績，終於放心支持愛兒。李振豪笑說自己「做咗佢做唔到嘅嘢」。（李振豪facebook專頁）

平時的勇氣是，我構想一個好強的自己，如何在比賽中表現自己、擊敗對手。

第二種勇氣是有錯要承擔。因為我確診，麻煩到許多人，又有人要入隔離營，我認錯，都需要勇氣。

最後一種是面對無法預知的未來感到恐懼，要靠心智去戰勝這頭大惡魔。以前我可能只要面對比賽勝負，其實好無謂，打贏一場打輸一場，對人生沒大影響，可能只是無法更上一層樓？但今次不同，如果我輸了，對人生好大影響。

我要用理性戰勝恐懼。

回想這些年的運動員生涯，我盡力了，如果肺功能真的有事，天意如此，總算無悔。我早幾年打到差點盲，肋骨斷了都繼續打，有命就得了，有命就盡量去克服。

我正式確診後，身為空手道教練的爸爸十分擔心我，見到有人留言「個肺冇喇」、「運動員生涯從此玩完」，我也安撫他，給他信心。

經歷打針那幾天後，我見身體已沒不舒服，開始在病房內做體能，Squat、Push Up、Sit Up，跳了幾分鐘已經「頂唔順」。我擔心自己的運動員生涯嗎？不，因為事實已擺在眼前，我終於知道何謂「虧」！當時我還想，奧運外圍賽押後到6月底，我還有時間，不用催谷，只要好好調整運動量，我一定可以集中精神build up自己。

當然，如今一切都是明年的事了。

李振豪出院後，將稍事休息恢復，才正式重投訓練。（李振豪facebook專頁）

每日數「住院第X天」，我都灰心過、感慨過。但幸運的是，運動員的經歷幫助我渡過這50天，曾經有確診者或確診者家人透過facebook inbox我，說我的經歷鼓勵到他們，其實大家不也鼓勵着我？

在病房的每天，我會幻想出院的情景、去沙灘放假的舒爽，又憶起比賽的畫面、規劃如何恢復訓練，也會看些有用的Youtube影片。一場要用勇氣去打的人生比賽﹐我用平常心打贏了；這份平常心，沒有這五十天修煉，可能永遠都練不到。