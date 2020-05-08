【西甲】巴塞全員呈陰性即復操　雷加利斯主帥揭復賽日期

西甲各支球隊早前為球員們進行新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的病毒測試，巴塞隆拿一隊全員在檢測後悉數呈陰性，及後隨即宣布將於當地時間周五（8日）逐步復操。 若果更多西甲球隊全隊健康未有染疫，相信將會是西甲重開的重要一步，而雷加利斯的主帥早前爆料，披露西甲的復賽時間表。

西班牙傳媒《馬卡報》早前透露，西甲賽會希望所有球會統一時間復操，所以不少球會在周三（6日）為球員們進行病毒測試，而一眾球員亦乖乖做足安全措施，佩戴口罩及手套，防止病毒散播。

西班牙的《RAC1》率先透露巴塞隆拿一隊的病毒檢測中，全員未有人驗出陽性反應，而巴塞及後宣布在當地周五起，正式回復操練，球員們將在3個不同的訓練場中，進行單獨訓練，確保謹守社交距離，而球員們在操練上並不能使用更衣室，需要直接離開，以減少交叉感染的可能性。

復操在即 球星歸隊接受病毒測試 美斯嚴陣以待

巴塞隆拿一隊全員呈陰性反應，並隨即宣布復操。（資料圖片／Getty Images）

巴塞隆拿眾將返回球會時亦聽話做足安全措施：

+ 8 + 7 + 6

雷加利斯主帥：西甲6月20日重開

雖然巴塞搶先一步復操，但西甲復賽依然未有確實日期，需要留待西甲賽會及政府等多方面的決定。不過，西甲下游隊伍雷加利斯（Leganes）主帥艾傑利（Javier Aguirre），早前向墨西哥媒體《Marca Claro》披露西甲的復賽日期。

艾傑利稱西甲將於6月20日重開，在7月26日完成餘下賽事，該名墨西哥籍主帥更透露賽程的安排，「西甲在復賽後將於周三﹑四及周末上演球賽，一周雙賽的形式完成餘下11輪賽事，西甲方面已向我確認這個日子，我感到十分雀躍，希望各支球隊亦可通過病毒測試。」

雷加利斯主帥透露西甲的復賽日期。（資料圖片／Getty Images）

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