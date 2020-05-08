【意甲】復操後再添7人確診　意體育部長：冀18日恢復正常操練

意大利政府早前放寬禁令，意甲球隊可逐步恢復操練，但繼拖連奴驗出有球員確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）後，森多利亞及費倫天拿合共7名球員在病毒測試呈陽性反應。

新冠肺炎的重災區之一意大利，疫情在近日放緩，當地政府宣布在周一（4日）起逐步解封，而意甲球隊亦再恢復操練，原定在近兩星期前只容許個人操練，在18日後才可恢復團練訓練。

意甲球隊逐步復操後，拖連奴早前公布，再有球員在病毒測試中呈陽性反應。早前曾有球隊確診的兩支球隊，分別公布隊中再有職球員受感染。費倫天拿透露隊中3名球員及3名職員不幸染疫；森多利亞同樣驗出3名球員確診，及一名「復陽」的球員，而一眾染疫人士已隨即接受隔離。在逐步復操後，近日合計已有8名球員染新冠肺炎。

森多利亞及費倫天拿再有球員確診。（資料圖片／Getty Images）

戴巴拿力抗新冠肺炎46日後痊癒 拖連奴驗出球員確診

意大利體育部長：聯賽或步法甲後塵須腰斬 復賽可能性微

部份曾確診新冠肺炎的意甲球員：

+ 9 + 8 + 7

曾斷言意甲復賽機會渺茫的意大利體育部長施巴達科達（Vincenzo Spadafora），早前與足總及專家進行會議，研究訂立規例，確保球隊可在安全情況下復操。他表示各方面正在努力，希望在本月18日可以如期恢復正常操練，「經過與足總及專家的會議後，小組正處理討論結果，在整理後將向衛生部首長匯報，一旦有任何新消息將由總理公布，希望球隊可以在本月18日恢復操練。」

意甲球隊將可在下月初逐步復操，但復賽仍未有期。（資料圖片／Getty Images）

歐洲各大聯賽復賽最新消息：