【足球熱話】廣東省業餘盃賽現鬧劇　當地足總即發聲明割席

以為在電影才會出現的情節，竟然在現實球賽中發生。在中國廣東省吳川市的一個業餘球賽中，出現比《少林足球》橋段更誇張的100：3，原來是與球證的執法水準有關。

在中國廣東省吳川市覃巴鎮，未受新冠肺炎疫情影響，在五一假期期間舉行一個名為「鼎龍盃」的業餘球賽。在賽事的季軍戰中，竟然出現一個意想不到的賽果，蔡屋足球隊以3：100大敗予米朗足球隊，比起《少林足球》中的「山西豆腐隊」有過之而無不及。

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現實版「山西豆腐隊」消極比賽，以驚人的3：100落敗。（微博截圖）

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該支現實版的「山西豆腐隊」，在季軍戰中消極比賽，讓對手在賽事中狂轟入100球，事關他們在晉級過程中遇到不公平對待。蔡屋足球隊在4強戰中，該仗執法球證選擇性執法，多次明顯犯錯亦視若無睹，戰至互射12碼階段，雖然對手射失12碼，但球證表示需要重射，因為他認為門將移離白界線，結果蔡屋不敵對手。

現實版「山西豆腐隊」在賽後向當地足總投訴，雖然足總認同球證在互射12碼階段有誤判，但並不能推翻賽果，他們只好爭逐季軍，蔡屋足球隊一怒之下消極比賽，以實際行動向有關方面抗議。

電影《少林足球》內的「山西豆腐隊」，以0：40大敗，如今現實竟然出現更誇張賽果。（影片截圖）

該場「鼎龍盃」的季軍戰設有網上直播，當時有超過14000人一同觀賞這場鬧劇，而不少觀眾亦向有關方面舉報，懷疑該場賽事涉及打假波。吳川市足球協會及後發聲明對球賽感到不滿及憤怒，稱對吳川市造成負面的影響，並澄清這個不是官方主辦的賽事。

廣東吳川市足球總會在該仗後發聲明，澄清並非他們主辦。（微博截圖）

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