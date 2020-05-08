【西甲】基達菲球迷來季獲免費季票　班主自掏腰包再贏掌聲

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在世界各地肆虐，歐洲各大聯賽即使復賽，亦以閉門作賽形式完成餘下賽事。 一眾季票持有人同樣受影響，基達菲會長安祖托利斯（Angel Torres）向己隊球迷公布喜訊，今季13500名季票持有人，在來季可以免費得到季票，費用全數由會長一力承擔。

西甲各支球隊近日為球員們進行病毒測試，為復操作好準備，一旦全數球員皆呈陰性反應的話，便可隨即正式復操，例如巴塞隆拿已宣布在當地周五（8日）恢復訓練。

巴塞全員呈陰性即復操 雷加利斯主帥揭復賽日期

復操在即 球星歸隊接受病毒測試 美斯嚴陣以待

巴塞隆拿眾將返回球會時亦聽話做足安全措施：

+ 8 + 7 + 6

西甲賽會官方至今未有公布任何復賽的日子，即使重開亦將閉門作賽。在空蕩蕩的球場中作賽，除了球會財政及球員受影響外，已購買季票的球迷亦是受害者之一，今季餘下將不能使用季票入場支持愛隊。

基達菲會長安祖托利斯在接受《馬卡》電台訪問時，在自己68歲生日當日宣布，回饋一眾球隊支持者，「今季13500名季票持有人，在下季可以免費得到季票，所有費用將由我一人承擔。球隊現時的財政狀況健康，但若果球會資金不足的話，我準備好自掏腰包。」

基達菲會長安祖托利斯決定今季季票持有人，在來季可以免費獲得季票，費用由他承擔。（資料圖片）

原定在3月中舉行的歐霸盃16強首回合，需要作客國際米蘭，但因為意大利的新冠肺炎疫情關係，安祖托利斯堅決拒絕球隊赴意大利，即使被判落敗亦在所不計，而他這個決定大獲好評，盡顯良心僱主的風範。

托利斯稱：「歐洲足協及後向我致謝，國際米蘭及西班牙政府亦恭賀我的決定，但不少球迷亦恨不得將我凌遲處死。」

基達菲寧要健康不要晉級 斷然拒絕造訪意大利

基達菲在歐霸32強淘汰阿積士晉級。（資料圖片／美聯社）

現時以46分暫列西甲第5位的基達菲，與第3位的西維爾僅相差一分，在球季重開後仍然有機會爭逐來季的歐聯資格。

歐洲各大聯賽復賽最新消息：