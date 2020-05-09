【足球轉會】祖雲達斯雙管齊下羅致普巴　無緣與施丹合作

曼聯中場保羅普巴離隊傳聞不絕於耳，施丹掌舵的皇家馬德里及舊球會祖雲達斯均是大熱的潛在買家。「老婦人」似乎在「普巴爭奪戰」佔優，傳出以藍斯等球員作為交易籌碼，陣中的中場大腦戴巴拿受訪時大賣口乖，稱希望可以再度與普巴聯手。

2016年重返曼聯的普巴，時常傳出離隊，皇馬及祖雲達斯盛傳對這名法國中場相當有興趣。不過，西班牙傳媒《馬卡報》透露皇馬已另有轉會目標，加上普巴的經理人拉奧拿與皇馬接觸後，認為對方沒能力承擔普巴的轉會費，使普巴與同鄉主帥施丹合作的機會漸見渺茫。

皇馬大有機會退出「普巴爭奪戰」，祖雲達斯或成最大贏家，根據意大利傳媒消息，祖雲達斯有意將艾朗藍斯及杜格拉斯哥斯達成為交易的一部份，吸引普巴再度來投。

普巴經常傳出離隊傳聞，西媒表示皇馬已對他沒有興趣。（資料圖片／Getty Images）

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另外，剛剛從新冠肺炎痊癒的祖雲達斯中場戴巴拿，早前接受歐洲足協官方網站訪問時，談及他在歐聯賽場的回憶，當中包括與普巴交換球衣，透露對前隊友的仰慕之情：「當時我們作客奧脫福，完場後與普巴交換球衣，我十分欣賞普巴的為人，他是一個天份十足的球員，希望我再有機會與他合作。」

戴巴拿在2015年夏天加盟祖雲達斯，剛好與普巴同隊一季，二人合力為祖雲達斯贏得本地「雙冠王」。

戴巴拿希望再有機會與普巴聯手。（資料圖片／Getty Images）

普巴與戴巴拿曾合作一個球季，二人一同為球隊贏得意甲錦標。（資料圖片／Getty Images）

後費格遜時代曼聯轉會：

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