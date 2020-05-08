【英超】曼城翼衛發聲斥傳媒滋擾　「何時才關注精神健康」

曼城翼衛基爾獲加成為傳媒追蹤對象，繼被揭大玩性派對而違反防疫令，再度斷正，兼且「連中三元」。 該名英格蘭國腳被指「四圍去」，一日三犯防疫令。面對傳媒狙擊，獲加發聲明解畫兼訴心聲，坦言「忍夠你哋」，感覺自己的生活被騷擾，甚至禍及家人。

英媒《太陽報》詳列獲加三宗罪，當地時間星期三（6日）下午3時前，獲加從曼徹斯特的家出車，一小時後到達其姊妹於洛達咸的家中，直至晚上8時離開。他接着駕車前往其父母位於設菲爾德的家，大約逗留至9時過後，駕車回家。星期四下午3時，獲加又被發現在曼徹斯特另一處租用的居所出現，並與友人外出踏單車。

基爾獲加近月面對的事情，遠比足球複雜。（Getty Images）

英國正值抗疫時期，陷入苦戰。政府呼籲國民留在家中，減低傳播風險。獲加上述三件事，均被指有違隔離令。獲加在Twitter貼出聲明解釋事件，星期三她的親姊妹生日，他親自造訪並送上生日卡和禮物，「她擁抱我，說她多麼關心和愛我，難道我要推開她」。他說接着探望父母，拿了一些食物，「他們在這幾個月很辛苦。我經歷的所有事，他們跟我一起面對」。獲加坦言感覺時常被跟蹤，反問親人犯了何事要被侵犯私隱。

獲加坦言已經啞忍夠了，面對連日來有關他的報道，已經忍無可忍，感覺被騷擾，而且連累家人，「就算留在家，我都感到不安。為何他們都要承受……」他自知身為職業足球員，現在擁有的一切並非必然，「但我的感受，何時得到關心？我的家庭被撕裂，被傳媒拉扯，何時才夠？現在的焦點放在新冠肺炎，何時才關注精神健康？這些問題，每個人所面對的問題都不同。」他坦言外界緊盯着他的舉動，已到了不問情由的地步。

基爾獲加在聲明中提及精神健康，不難理解他現時承受相當壓力。（路透社）

獲加惹來狙擊，皆因他上月被揭「講一套，做一套」。上月初他拍片呼籲大家留家抗疫，免加重醫護負擔並拯救生命，不久卻被揭電召兩名妓女到家中開性愛派對。他事後公開道歉，亦傳被曼城重罰。

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