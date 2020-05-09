【西甲】馬體會復操前檢測9人帶抗體　巴西新星確診須隔離

歐洲部分地區新冠肺炎疫情稍緩，賽會蠢蠢欲動，準備重開聯賽，西班牙是其中一例。 西甲球會陸續召集球員歸隊，檢測次數多了，發現病者的機會亦增加，馬德里體育會的巴西守將雷蘭洛迪（Renan LODI）的檢測結果呈陽性反應，且有9名隊友發現有抗體，難以確定馬體會是否出現感染群組。

西班牙疫情一度嚴峻，近來稍見緩和，西國政府於本周一（4日）宣布放寬部分封城措施，讓生活逐漸回復正常。馬體會職球員本周三回到訓練基地，先接受新冠肺炎COVID-19檢測，準備今天開始集體單獨操練。

洛迪今季在馬體會時有上陣機會，西甲射入1球。（Getty Images）

多家西班牙媒體報道，22歲巴西國腳洛迪的檢測結果呈陽性，須回家自我隔離。洛迪於3月曾有感冒症狀，現時則無新冠肺炎患者常見的症狀。根據西甲賽會與西班牙體育部指引，他須在兩回相隔3天的檢測中呈陰性，方可重投操練。此外，檢測發現陣中有9名球員帶有抗體，代表他們曾患上新冠肺炎但已康復，沒有傳染風險，可以在今天（9日）參加訓練。馬體會拒絕回應報道，稱要保障球員私隱。

雷蘭洛迪前途無限，祝他早日康復。（Getty Images）

西甲賽會有見疫情紓緩，準備在6月中重開聯賽，完成餘下11輪賽事。護級分子雷加利斯（Leganes）主帥艾傑利（Javier Aguirre）更透露6月20日復賽。而兩大班霸巴塞隆拿及皇家馬德里均已準備復操，並稱所有球員檢測結果呈陰性。

誰是9名康復球員？（Getty Images）