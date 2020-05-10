【母親節快樂】體操界慈母回憶奧運奪獎　不及一個期待已久好消息

體操運動之中，跳馬可算高危項目。從數米高下降著地，稍有偏差，雙腿可大可小。偏偏世界大賽之中，有一位選手年過四十，依然馳騁沙場。 舒素雲天娜（Oksana Chusovitina）曾代表三個國家出戰奧運，改弦易轍除了時勢所迫，亦出自母愛。為別國披甲兼奪得獎牌，只為拯救兒子。

若非一場禍延全球的新冠肺炎疫症，舒素雲天娜7月就在東京，第8次亮相奧運，代表烏茲別克出戰跳馬。一如之前數屆奧運開幕前，舒素雲天娜視之為人生最後一次奧運。不僅因為年紀大，而且兒子亞利沙（Alisher）一再勸她退下來。

母子合照。（舒素雲天娜Instagram）

「他很擔心我會重傷或跌得很慘」，舒素雲天娜說。大概教練的勸告或指導，不及亞利沙的一句話。亞利沙今年20歲，活到今天應當感謝母親。

當年一個決定，亞利沙治好頑疾，如今成為一個美男子。（舒素雲天娜Instagram）

舒素雲天娜13歲已是蘇聯全國賽青年組全能冠軍，日後理想當然成為國家隊主將。蘇聯解體後，她代表獨聯體奪得1992年巴塞羅那奧運女子團體冠軍，接下來改為代表祖國烏茲別克。縱然練習環境遠不及蘇聯時代，但舒素雲天娜仍然保持世界級水準，在世界賽及亞運的跳馬項目奪得金牌。

舒素雲天娜代表獨聯體奪得奧運女團金牌。（影片截圖）

2002年，舒素雲天娜27歲，遇上難關。兒子亞利沙年僅2歲，被診斷患有急性血癌，使得舒素雲天娜急於尋求醫治方法，終於找到德國科隆大學醫院，願意治療亞利沙的病。2003年，一家人移居科隆，但醫藥費高昂。舒素雲天娜只好利用跳馬技能「謀生」，除了爭取成績，就是賺取獎金支付藥費。幸而，她所屬的體操會出一分力，為她籌措藥費。

她在德國居住三年，正式成為德國公民，母國烏茲別克同意下，她代表德國出戰，幫助德國隊在世界賽取得2008年北京奧運參賽資格。她更在女子跳馬奪得銀牌，一圓個人奧運獎牌夢。比起穿金掛銀，有好消息在後頭。舒素雲天娜回憶從北京返回德國，收到醫生通知，亞利沙亦「打勝仗」：「我的兒子終於回復健康，作為母親收到這消息，贏得獎牌無法比擬這份喜悅。」

舒素雲天娜登上頒獎台是常事，同台領獎的對手足夠當她的女兒。（Getty Images）

舒素雲天娜在2012年倫敦奧運之後，退出德國隊及體操界，但不久回到家郷烏茲別克又重投訓練。四年後里約奧運，舒素雲天娜再次披上烏茲別克隊服，再度打入跳馬決賽。令人意想不到的是四年之後又四年，亞利沙由小童長大成少男，舒素雲天娜依然活躍體操場，更早早奪得東京奧運入場券。

舒素雲天娜披上德國隊體操服，取得運動員生涯的突破。（Getty Images）

兒子沒病，母倍感安慰。已經44歲，還有理由繼續高危運動如跳馬？舒素雲天娜說：「我為獨聯體和德國贏過奧運獎牌，還欠祖國一塊。」