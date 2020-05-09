【西甲】皇馬復操前盧卡祖域腳掌骨折　或投阿仙奴取代奧巴美揚

歐洲球壇停擺近兩個月，球員們只可在家中有限度訓練。不過，正當西甲復操在即之際，皇馬前鋒盧卡祖域（Luka Jovic）竟然在家中訓練時，不慎離奇受傷。

去年夏天由德甲法蘭克福加盟皇家馬德里的箭頭盧卡祖域，今季未有太多上陣機會，僅在西甲攻入兩個入球。他貢獻不算多，麻煩卻不少，早前被發現在家鄉塞爾維亞違反28日的隔離令，擅自外出，隨即引起爭議，他立即道歉。

皇馬的一隊成員在周三（6日）一同返回球會接受病毒測試，但全隊唯獨欠盧卡祖域一人，據報他早前在家中單獨訓練時，不慎觸傷右腳腳掌骨折，預料需要養傷7周，使他無法如期歸隊，即使西甲復賽，亦大有機會錯過餘下球季。

盧卡祖域乞今季加盟皇馬後僅攻入兩球，並不獲主帥施丹重用。（資料圖片／ Getty Images）

巴塞及馬體會球員做足安全措施返回球會接受病毒測試：

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盧卡祖域雖然在施丹麾下不受重用，但他亦不愁出路，盛傳多支球隊有意羅致這名22歲的塞爾維亞前鋒，包括英超的阿仙奴及潛力富豪球會紐卡素。一旦阿仙奴隊長奧巴美揚在今夏離隊，祖域正好彌補阿仙奴的前線位置。

盧卡祖域去季在法蘭克福時「彈起」，與施巴斯坦夏拿組成雙箭頭，祖域全季攻入27個入球，並協助球隊殺入歐霸盃4強，可惜不敵車路士出局。

盧卡祖域在法蘭克福表現出眾，成功引來皇馬的垂青。（資料圖片／ Getty Images）

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