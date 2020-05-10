【意甲】英超球星高薪轉會國米迎惡夢　無家可歸兼被警察驅趕

基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）季中離開熱刺、加盟意甲豪門國際米蘭後，直至賽事因疫情暫停之前，表現一直平平。 英國媒體報道，艾歷臣1月離開英國到意大利後不久就遇上新冠肺炎侵襲全球，令他的生活陷入一片混亂。

英國多間媒體報道，艾歷臣加盟國際米蘭之後遇到的最大問題來自球場外──尋找新居。

儘管盛傳艾歷臣轉投國米後薪金大躍進，周薪達到22.5萬英鎊（約250萬港元），惟他在疫情來臨前一直未有時間物色居所，其後疫症席捲意大利，米蘭所在的倫巴底地區首先進入封鎖狀態，更大大打亂了艾歷臣的計劃。

他的第一個想法，是找同隊的前英超兵求助，希望有人能借出梳化讓他睡。「我有想過找盧卡古和艾殊利楊格求助，但他們本身已要照顧家人，而且要睡在一個人的梳化上14天，也未免太久了」。

艾歷臣想過向艾殊利楊格（左）求援，但最終未有實行。（Getty Images）

無處可去之下，艾歷臣終決定暫住在國際米蘭的訓練場──蘇寧訓練中心。「有5位球會職員和1位廚師，選擇了在訓練中心自我隔離以保護家人，我終與他們一同住在訓練場」。

位於高爾夫球中心旁的國米訓練場，環境當然不差，宿舍部份有24間雙人房及2間單人房，但要長住也不容易。為了跟從球會為每個球員度身訂造的訓練計劃，艾歷臣在訓練中心的停車場地庫練跑，「我計算過，最長可跑的路段是35米，之後就要折返，我就這樣在35米長的路上來回跑」。

艾歷臣與太太罕有放閃（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

算是解決了居住的問題，卻又要煩惱日用食品，艾歷臣迫不得已下外出到超級市場購物，「我被警察攔下，只能用自己的低水平意大利語解釋我在幹什麼、去哪裏、為何不在家中」。

意甲球會已逐漸復操，對艾歷臣來說，無疑鬆了一口氣，「我已有7個星期沒有碰過足球了，是我人生中沒有足球的最長日子，我真的很想念足球呢」。

艾歷臣在IG分享與兒子在停車場練跑：