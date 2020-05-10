【德乙】特雷斯登兩球員確診　全隊隔離14日勢影響德甲復賽進度

德甲及德乙復賽即遇上阻滯，德乙球隊特雷斯登陣中兩名球員確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），全隊需要隔離14日，聯賽重開計畫受到影響。

特雷斯登日前於官網宣布，兩名隊員確診，當地的衛生部門命令全隊隔離14日。按照德國法律，確診個案須全權由地區衛生部門處理，德國職業足球聯會（DFL）無權干預。

特雷斯登現時於德乙排最尾的第18位，與第15位的波琴相差4分，重開首戰將作客漢諾威。

特雷斯登全隊隔離，令到德國足球重啟計劃受到影響。（路透社）

歐洲主要聯賽賽期更新：

+ 8 + 7 + 6

特雷斯登高層：正與衛生部及DFL協調

DFL上周獲德國政府准許復賽後，本來安排德甲及德乙於5月16日重開，但特雷斯登現時需全隊隔離，已表明不能前往下薩克森作賽。特雷斯登於聲明中表示正與衛生部門及DFL協調，「但球隊未來14日不能操練或作賽是事實」。

DFL為重啟聯賽訂明了十分詳盡的指引及守則，盡力在操練、比賽都減低傳染病毒的機會，包括嚴格的檢測。

德國聯賽早前獲德國政府批准重開。（路透社）

德甲及德乙如重開將以閉門形式舉行。（路透社）

得到德國總理及一眾聯邦首長批准復賽前，賽會已進行了第一次檢測，當時1724人中有10人確診，上周又進行了第2次檢疫。

DFL為重開聯賽制定嚴格的指引及守則。（路透社）

德甲及德乙自3月中停賽，在全球球壇都因中國武漢爆發的新冠肺炎連累停擺之際，有望成為歐洲首個重開聯賽。

但現時特雷斯登全隊隔離14日，未知會否逼使DFL押後德甲和德乙聯賽的重開日期。然而無論如何，漢諾威對特雷斯登一戰肯定需要改期。

疫情下球星做什麼：