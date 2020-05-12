【新冠肺炎】疫情下霸氣不停賽　白羅斯聯賽首度失守延期

白羅斯（前譯：白俄羅斯，Belarus）總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）霸氣表示「這裏沒病毒」，當地所有生活一切與常，彷彿與全球脫軌一樣。 當全球聯賽紛紛停擺時，白羅斯超級聯賽趁這個機會，成為最大得益者，罕有地贏得世界的注目。不過，白羅斯聯賽在近日失守，其中FC明斯克驗出有球員懷疑確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），賽事被迫延期。

新冠肺炎在世界各地肆虐，但白羅斯的強人總統盧卡申科曾直斥外國對新冠疫情反應過敏，猶如思覺失調。惟受鄰近的俄羅斯疫情影響，白羅斯的確診數字急增，根據世界衛生組織的數據，當地確診人數達近24000宗。

白羅斯體育賽事未受疫情影響，照樣「馬照跑﹑波照踢」，其中白羅斯超級聯賽更成為全歐洲唯一如常作賽的聯賽，球迷仍然可以入場觀戰。白羅斯彷彿成為與世隔絕的國度，當地聯賽在各地的曝光率亦提升不少，令人更熟悉白羅斯的足球。

白羅斯足球賽事未受疫情影響仍舊進行：

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全球球壇幾乎癱瘓 除白羅斯還有這世外國度聯賽如常

歐洲僅存足球聯賽白羅斯超突然受追捧 總統照打冰球：這裏沒病毒

看似無堅不摧白羅斯聯賽，在近日首度失守。根據《路透社》報道，白羅斯超聯及甲組聯賽在周五﹑六的兩場賽事，因有懷疑確診個案而延期，包括FC明斯克（FC Minsk）主場對Neman Grodno的超聯賽事，亦未有公布新賽期，未知會否對白羅斯聯賽往後賽程有影響。

英國《每日郵報》早前曾經訪問FC明斯克的球員Ognjen Rolovic，他表示當地人民的抗疫心態，不當新冠肺炎是一回事，並稱「一旦害怕疾病便不是男人」。

FC明斯克驗出有球員疑似染疫，周五舉行的聯賽被迫延期。（FC明斯克Instagram截圖）

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