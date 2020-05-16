【行山｜張志輝專訪】Kill標香港百山睹垃圾遍路　冀港人珍惜郊野

山藝教練張志輝（Paul）在疫情期間，用13日行完香港100座最高的山峰。他清楚周末假期郊野人山人海，所以都避免在人多的日子行山，享受寧靜的郊外環境，儘管見不到人潮，但Paul卻留意到人潮留下的痕跡——垃圾。

39歲的Paul喜歡登山，涉獵行山、跑山及攀石，去年代表香港攀山隊登上世界最高峰珠穆朗瑪峰，之後獨個兒再上洛子峰，連走兩座高逾8000米的山峰。在新冠肺炎疫情期間，Paul無法到外地攀山，暫時打消台灣百岳之旅，留在香港訓練，並生出行香港100高峰的念頭，付諸實行。

Paul為了避開人潮，只會選閒日上山，但行過熱門行山徑時，都會見到郊遊人士留下的垃圾。（顏銘輝攝）

一齊了解張志輝的13日Kill標路線（按圖放大）：

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他說：「平日去，相對人流較少，都幾開心，可以在人少的環境下享受郊野，但有點不開心的是，經過一些熱門的山路時，發現路邊有很多垃圾。」他特別提到麥理浩徑第5段，由筆架山行到沙田坳獅子亭的部分，山路兩旁時常見到垃圾；他亦講到大嶼山伯公坳登大東山那邊路口涼亭附近，也有很多垃圾。

跟Paul行上妙高台途中，都見到垃圾。（顏銘輝攝）

Paul是一位山藝教練，開班時會教學生無痕山林的概念。（顏銘輝攝）

Paul說：「我都希望香港人、大眾行山時要注意環境。香港雖然多郊外環境，但如果每個人都不愛惜的話，可能我們可使用的郊外空間會愈來愈少。」這天相約Paul在大帽山做訪問，由川龍經響石墳場行上妙高台，路線較冷門，沿途少見垃圾，但經過一個小樹叢時，發現樹下有膠樽及橙皮。他說：「水樽是普遍的垃圾之一，由於疫情的關係，都有很多口罩留在山上，除了污染環境之外，還會將病毒傳開去。希望大家在家中、城市及郊區都要注意衛生。」

Paul是一名資深的山藝教練，經常接觸初學的山藝的人。他表示行山不同行街，「有個幾得意或者常見的問題，普通市民（在市區）製造了一件垃圾，會扔在什麼地方？垃圾桶。這是很正常，公民教育都是這樣教。山上都有垃圾桶，未接受過山藝訓練的朋友，將垃圾扔在山區的垃圾桶是很正常的，但我們都要考慮，有些山區垃圾桶的位置比較偏僻，有的不會每日都有人清理。如果垃圾不能即時清理，野生動物就有機會去翻倒」。

Paul呼籲行山人士避免將垃圾放入郊區的垃圾桶，一時這類垃圾桶未必日日有人清，二來野生動物會翻倒垃圾。（顏銘輝攝/資料圖片）

Paul去年攀洛子峰的照片：

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Paul在疫情期間，安排好13日的路線，行完香港100座最高的山。（顏銘輝攝）

在香港郊野，牛、野豬、猴子等動物都會翻倒人類的垃圾桶去找食物。Paul繼續講解：「野生動物翻完之後，發現食物就會吃掉，但沒有用的就繼續留在垃圾桶邊，牠們不會放回垃圾桶，而且牠們可能拿住垃圾，扔在其他地方，令到郊外環境周圍都是垃圾。」他補充，若果動物習慣在垃圾桶找食物，會影響牠們在野外覓食的本能。

Paul亦提到西貢的流浪牛，牠們有的「大肚腩」，卻可能會餓死，因為牠們以為膠袋就代表食物，故翻垃圾吃掉膠袋，但身體無法消化膠袋，殘留在肚中，日積月累，阻塞消化道，最終有可能無法吸收正常的食物而餓死。

有黃牛骨瘦如柴，但腹部異常腫脹，相信是食得太多垃圾及膠袋。（大嶼山愛護水牛協會提供/資料圖片）

Paul表示行香港100高山途中，跌爛了電話。（顏銘輝攝）

他表示在山藝班教學生時，會叫他們在行山前計劃好，避免帶一些在山上用不着的東西，「食物通常有包裝，例如我買盒餅乾食，其實那個紙盒不需要帶上山的，可以上山前，將紙盒在城市處理好，減少在山上製造的垃圾。」在露營時，他還會教學生將煮食時的污水用膠樽盛好帶走，讓學生了解露營煮食會產生多少廢水，並想辦法減少製造廢物。

Paul的香港100山計劃中，最後一座登上的是大帽山。（由受訪者提供）

在行香港100高峰的旅程上，Paul也經過飛鵝山、獅子山、大東山、鳳凰山、蚺蛇尖等風光明媚的山頂，見到行山人士為打卡而冒險。他說：「部分行山人士喜歡在漂亮但危險的地方拍攝，那些危險位置可能令他們可能受傷，希望大眾明白，上山享受郊野環境有很多辦法，可以用眼睛去看，不需要在危險位置拍照。」

Paul提起時有意外發生的飛鵝山自殺崖，並講起行山人士喜歡站在大石上拍照，但他建議拍照前先要了解大石的位置，「可能石的另一邊是山崖，如果你突然間有一刻不適，滑一滑腳就有墮崖的風險」。

Paul表示很多人喜歡站在危險的大石上拍照，他建議大家不要站上那些在崖邊的大石。（顏銘輝攝）

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