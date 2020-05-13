碧咸索爆健身教練分享秘技　指正家居訓練兩大常犯錯誤

碧咸健身教練海寧（Tegan Haining）接受澳洲《每日郵報》訪問，講到普通人在家居健身中常規的兩個錯誤。 她認為大部分人做得太多推力訓練，例如掌上壓及平板支撐，但忽略了拉力訓練。她還提到，在沒有教練指導下，不少人完全沒有做拉筋運動。

海寧是名人健身教練，曾經指導「萬人迷」碧咸、Natalie Imbruglia、Lara Stone 及Jess Gomes，並有著作《The 7 Day Quickie》。

在新冠肺炎疫情期間，很多人都要留在家中，加上健身室等康體設施關閉，令到大部分人都要在家中一個人做運動。

海寧是多位名人的健身教練，包括「萬人迷」碧咸。（Instagram）

常犯錯誤一：缺乏拉力訓練

海寧接受澳洲《每日郵報》訪問，留意到在家健身的人着重上身的推力訓練，例如掌上壓（push-ups）、平板支撐（planks）及立臥撐跳（burpees），但忽略了拉力運動重要性。她說：「這些訓練可以有很好的效力，但這些動作會令到肩膊向前，導致錯誤的姿態及背痛。」

她建議大家做推力訓練時，都要做同樣份量拉力訓練，例如運用器材做背部延伸（back extensions）。她說：「如果你有心在家居健身鍛煉，又覺得自己會持之以恆的話，你可以投資一些健身器材，例如可以綁在門上的訓練帶或TRX帶。」

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常犯錯誤二：沒有做伸展運動

海寧認為家居健身的第二個常見錯誤是沒有做伸展運動。如果去跟教練上堂的話，教練一定會在課堂前後帶拉筋，這些伸展肌肉的動作對防止受傷十分重要。

她說：「人們總是跳過伸展拉筋的步驟，一開始就去鍛煉，又或者在鍛煉後沒有鬆筋。現在很多人為健身去跑步或慢跑，我建議他們運動後要特別注意伸展小腿、髖屈肌、繩肌、四頭肌和上背部。」她建議做伸展運動時，每個位置都拉筋1分鐘。

海寧表示家居健身常常忽略拉筋，而拉筋有助防止受傷。（Instagram）

海寧還分享了兩個健身小習慣，她會在鍛煉前20分鐘飲咖啡，增加鍛煉的效果，「我通常在20分鐘前飲薑黃咖啡，因為它需要一點時間才能發揮作用，為你帶來好處。我喜歡加薑黃，因為它有抗炎功效。」

此外，她表示音樂可以提供活力，令你輕鬆投入訓練，她建議大家選好健身時播放的音樂。