【滑浪】始於西貢的香港魂　直立板運動員Stand Up撐港醫護

周末的西貢市，在這數個月的抗疫日子中，人們以「逼過旺角」來形容，城外的人栽進小鎮盼被悠閒的海洋日常治癒。 這天由碼頭沿海濱走去沙下灘，不足5、6分鐘的路程，走着走着看到了「藍天體育會」擺在海灘小路的攤位，數名曬得黝黑膚色的教練如常為客人們登記租借直立板、獨木舟等裝備。 暴烈的陽光下，疲情稍微穩定後的沙下人來人往，這4名直立板教練一邊教班一邊抽時間訓練，他們將要為本地醫療服務籌集資金，在5天內划板環港180公里。大海男兒確信香港人有種責任，逆流而上，療癒自己亦為他人。 攝影：盧翊銘

「大海有治癒的能量」、「望住個海好Relax好Chill」，信不信由你，反正眼前4個人、連同我與攝影師都被這道湛藍的海平線所療癒。西貢沙下，把香港衝浪及直立板總會會長吳宇豐（Bryan），與伍英麟（Alan）、戴廣達（阿達）和黎紀賢（Edmund）連結了起來，在這個狹小的內海灣，他們被海浪治癒，也期待更多人有閒暇拾回在大海划板的忘憂時間。

左起戴廣達、吳宇豐、伍英麟與黎紀賢，4人將在周一以直立板環港180公里為醫護機構募集資金，感謝他們的無私。（盧翊銘攝）

港隊代表Bryan在2005年開始接觸直立板（Stand-up Paddle Board，簡稱SUP），3年後成立了總會，由小到大都在「藍天」玩水上活動的Edmund約4年前開始擔任起SUP教練，25歲的Alan和阿達同在4年前一次學校課程中初接觸SUP，當時導師的Edmund看他們既感興趣又具潛力，便開始培訓起來。Alan與阿達，短短一年後已為香港出戰國際大賽。

4人雖然大部分時間都被西貢海的謐靜所包圍，惟看到2020年才不過5個月，這些日子香港已經歷萬千變化，全城的抗疫日常是搶口罩、廁紙，「社交距離」、「限聚令」等成為熱門搜尋關鍵字，Bryan便泛起為醫護人員籌款的念頭，其餘3人也以行動支持。

「我們不是什麼名人，只想到用自己擅長的事散播正能量。」Bryan（右）表示4人也希望能出一分力幫助香港人。（盧翊銘攝）

由最西面的島划到最北、最東面，地圖上像是一個微笑的弧線，冀香港人再辛苦都能撐住。 香港衝浪及直立板總會會長 吳宇豐

5日划180公里是個怎樣的概念？在陸上的話是跑4個馬拉松有多，還未計在外海對抗順風、逆風與天氣的外在因素。

「我們面對風浪、困難的時刻，都要以香港人精神堅持下去，頂住上，我們想藉這一次艱難的路線作示範。」直立板的英文是Stand-up Paddle Board，他想勉勵港人要「Stand Up」抗疫，順流、逆流都靠自己一一撐過去。這個由西至東、從未有其他直立板手划過的路線，他還為港人賦予另一個意義：「最外圍由最西面划到最北面的島、再到最東面的島，好似一個微笑的弧線，想帶點歡笑予香港人，再辛苦都撐住。」

訪問當天正值忙碌的星期天，大家在教班休息時間抽空接受訪問，Bryan（右）指很多學生一直練下去後變成了教練，「好似一直增加家庭成員般，出了海與其他玩家又會互相照顧，很有一家人的感覺。」（盧翊銘攝）

平均每日划36公里 國際賽路線一倍距離

縱然未獲主流媒體大事報道，香港確實已舉辦了多屆國際賽，會長Bryan透露因SUP總會非奧委會會員，選手出國比賽都是自食其力、贊助商甚至網上募集資金，這一次，輪到他們回饋香港。

他說18公里已是最長的距離，也是他們這次籌款路線半日的路程。他們平均每日要划36公里，以比賽的速度計算，18公里需划2小時多至3小時，估計每天會用5到6小時划板。「最厲害的世界第一選手來香港玩18公里，都是兩個鐘左右完成，我們划長距離的隊員都沒有划到那麼快的，時間長、又要面對香港炎熱天氣，需要好多時間去準備和計劃，要有足夠水份的補充和體力。」

兼職運動員與教練的阿達（右）差不多每天都出海，教直立板班、下班訓練、放假也選擇出海放鬆，卻從不覺厭倦，「因為打從心底喜歡。」（盧翊銘攝）

身邊的人知道你堅持玩SUP，好多喜愛SUP的家長、學員都會在網上捐款資助我們出國比賽，就好像今次我們想支持本地醫護般。 伍英麟

教班落水 放假落水 「落水就好似返到屋企」

然而，他們的充足準備是在教班工作前後的「落海」時間，除了Edmund本身是以自由身教班外，Alan和阿達都是兼職運動員，除了為比賽備戰便是在沙下教直立板，意即一天中大概除了回家休息和睡眠時間以外，都是在沙下灘度過。

連休息時間都想留在海上，是他們告訴我熱愛可以戰勝一切，大海讓他們流連忘返，「由我接觸直立板開始，便像着了魔般。」Alan說道。夏天炎熱逼人，坐在帳篷內做訪問已大汗淋漓，能想像在板上有如「乾煎」。

兼職運動員、教練，同時又在直立板總會做行政工作的阿達坦言喜愛SUP之外也要面對維生現實，假如當日因工作太夜落不到水，便寧願朝早再早點起床、6點鐘落水，萬一因天氣或狀況不能練習，便會在室內做體能訓練，「享受㗎！因為打從心底喜歡。」

年僅25歲的Alan（中）是港隊主力之一，曾奪多個中國賽冠軍，「今次180公里是一個很大的挑戰，在這裏風平浪靜，有風都未必有浪，外島則會有好多湧浪，而湧浪會視乎天氣變到很大。」擁有世界賽經驗的他說。 （盧翊銘攝）

他們異口同聲說「開心又落水，不開心又落水」，眼前這片西貢海就是解憂所，划板到海中心想想事情、放空一下，他們說就似是「返到屋企」般放鬆。

站在直立板上的視野，比起其他水上活動讓他們能遠眺不一樣的風景。一望無際的海洋、迎面而來的海風，的確讓人心情舒爽，「當有時比賽成績不太理想、個人發揮不太好的時候，都會想落返海，想想自己做錯了什麼、有什麼要改善，靠個海找靈感。」阿達一臉悠然說。既然大海給了他很多風浪都能夠堅持得到，他深信自己能跨過更多難關。

湛藍的海水，細膩的白沙伴隨陣陣濤聲，沙下為城市人保留了寧靜的空間和閑暇的時間。（盧翊銘攝）

你中間會經歷好多的攰，要堅持繼續划，堅持完又再攰，跟住望一望天，先開始第一日，第二日點算呢？ 香港直立板港將 伍英麟

連續5日意志考驗 提醒自己「我好鍾意做這件事」

這次的環港180公里挑戰，4人難免也會緊張，畢竟要連續5天划長距離，體能是必須，驚人意志力更佔比重吧。每天平均要划36公里，絕對不是一個簡單的數字。即使是曾在中國賽贏得多個冠軍，Alan坦言也許很多人能應付一日的長距離賽事，但當要連續做5日時，又是另一回事。

4人熱愛大自然和海洋，遠離鬧市才讓人份外珍惜所擁有的一切。（盧翊銘攝）

暴烈的陽光、加速襲來的疲倦感，都是划槳的阻力，「你中間會經歷好多疲累，要堅持繼續划，堅持完又再累，跟住望一望天，先開始第一日，第二日點算呢？」Alan已預想到旅程當中會有多疲累和掙扎，「我們在比賽時都會出現這些情況，通常我都會同自己講『我好鍾意做這件事』，只要繼續做下去便可以。」「鍾意」二字就似是魔法，讓他們一直堅持下去。

Edmund在2012年接觸SUP，熱愛團隊運動如欖球、足籃球等的他說4人一起完成180公里的意義更大，「若我自己一個是不會去做的，我比較喜歡Teamwork，一起去完成一件事開心很多。」（盧翊銘攝）

這一次，4名土生土長的港將划出外海、以另一方式為香港人出戰這個180公里挑戰，向熱愛的這遍土地傳達港人要「Stand-up」抗疫，「醫護為香港付出那麼多，真的很感動，令我們更想完成這個挑戰。」

他們以自己的人生擁抱大海，勇於冒險追求自由，更擁有一套自己的海洋哲學。自言喜愛Teamwork的Edmund說4人合力完成挑戰的意義更大，「因為自己一個是不會去做的，一起去Build up一件事是開心很多，而且是幫人，可以告訴香港人每項運動都可以出一分力幫助自己的社區。」

大海為家，香港也是家。

「最鍾意都是西貢，是一個家，雖然還有很多地方未探索過，但都是最喜歡這裏，大家都是屋企人。」（盧翊銘攝）

5天直立板划180公里眾籌給香港醫療（Stand Up for Hong Kong 2020） 捐款連結在此 主辦機構：香港衝浪及直立板總會 公開籌款：即日至2020年5月29日 受惠對象：香港醫護人員 捐款用途：本會會將捐款以現金支票方式捐贈去合適醫療機構，以支援醫護的抗疫工作。 流程：填寫捐款資料並透過網上轉賬到香港衝浪及直立板總會戶口，籌款日期至2020年5月29日。

T-shirt共有4款供選擇，$270港元一件，總會在扣除成本後將會全數以現金支票形式轉贈給合適醫療機構。（官網圖片）