【英超】高普「C朗定美斯」的終極告白　在英國改變一個習慣

C朗還是美斯？不少球壇中人面對這個問題，都難以定奪。德國YouTube頻道Freekickerz近日上載訪問利物浦主帥高普的短片，當中談及「Ronaldo or Messi」這個問題時，高普說出了心目中的答案。

C朗拿度及美斯過去十年領導球壇，「誰才是世上最佳」這個問題不絕於耳。高普早前接受Freekickerz訪問時，無可避免地要回答這個問題，直接答：「對我來說是美斯，但我欣賞C朗多得不能再多。」

35歲的C朗（右），身體質素、速度及技術仍絲毫不落後於任何對手。（Getty Images）

聽起來有點似乎已有選擇，但高普又似是不想得失C朗球迷一樣，於是詳盡解釋：「我們鬥過他倆，要防守二人都是近乎不可能，但美斯生理上就不及C朗了。」高普帶領多蒙特時，曾於2012至13年球季歐聯4強鬥過擁有C朗的皇家馬德里，去季又領利物浦於歐聯4強鬥巴塞隆拿及美斯。兩次高普都笑到最後，過關入決賽。

C朗練得一副好身材。（C朗IG/@cristiano）

C朗拿度如何訓練：

+ 12 + 11 + 10

「如果要畫一個『完美球員』，一定要有C朗的身高，跳得像他那麼高，跑得像他那麼快，」52歲的高普說：「必須要加入的一定是他孜孜不倦的態度，完美的專業精神實在是不能要求更多。」

2015年開始執教利物浦的高普明言，美斯球技出眾，「在場上做什麼都好像很容易」，所以才會比較喜歡阿根廷球王，「但C朗亦是一個十分出色的球員」。兩人長期統領球壇，是高普欣賞二人的原因之一。

C朗曾指自己與美斯是良性關係。（Getty Images）

「Sting like a bee」，美斯埋門一腳精準致命。（Getty Images）

美斯與寶貝子女：

+ 5 + 4 + 3

高普：英國食物不錯

上述「必答題」之外，高普在訪問中談及英倫生活。不少過江龍轉戰英倫球壇，都會投訴天氣或者食物，高普亦不例外。被問到習慣食英式早餐時，高普表示在德國有不同理由指出，每日一隻蛋已經很足夠，惟統統不適用於英國，「如果這說法是正確，所有英國人都已經因為心臟病倒下了」。

高普執教利物浦後開始只飲茶。（Getty Images）

雖然不常食英式早餐，但高普直言Full English Breakfast「頗正」，而且會在早上10點或11點當Brunch享用，實行早餐當午餐。不過，對高普來說，搬到英國最大的改變是不再喝咖啡，改為只是喝茶。他直言「食物不錯，尤其是麵包」，大讚球會餐廳有自家製焗麵包，味道不錯。

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