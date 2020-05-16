【我的名字・伍英麟】直立板與海洋的羈絆　他是站在波濤的海之子

西沙街坊乘小巴或巴士往西貢市中心，總能遙望沙下灘一帶的西貢內海，陽光灑落海面鱗光閃閃、低沉的晚陽懸在海面，居民因這片看不膩的海而停留，市外的人在周末為她而栽進這小鎮。 在油塘長大的香港直立板代表伍英麟（Alan），是其中一個在西貢海流連忘返的人，即使數年來划過丹麥、日本、澳洲等海域，遇過或柔和或洶湧的白浪，最自在的還是在沙下海上徜徉。 「你永遠不會遇上同一個浪。」這是一個直立板運動員的故事。這是一個直立板運動員與海洋的故事。 攝影：盧翊銘

25歲的伍英麟與「水」淵源早種。他自小習泳，是學校泳隊一員，但家住九龍油塘，一直生活於密密麻麻的高樓大廈之間，從沒有想過會與海洋結緣。中學一次學校活動，坐船去東壩的地質公園考察，是他第一次出海。一望無際的海平線，抬頭看雲在跑，閉目聽風輕拂，教他興奮不已，卻因湧浪太強，暈船浪及嘔吐變成第一次出海殘留的回憶。

年僅25歲的伍英麟，接觸直立板數個月後已晉身港隊，一年後更已代表香港出戰國際賽事。（盧翊銘攝）

然而，這名一直都在泳池訓練的城市男孩，開始對變化萬千的大海萌生興趣，更膽粗粗參加吐露港渡海泳，「 開始時非常擔心，因為在海裏望不到海底，沒有方向感，但其實落海後完全相反感覺，好享受在海裏面，好自由」。

因好奇而愛上SUP 「海有一種莫名的治癒能力」

此後中學每年都參加渡海泳的他，在4年前於港專讀書時接觸了直立板（Stand-up Paddle Board，下稱 SUP），一開始是因着對玩法好奇，「站起來划有點怪」，怎料像「中毒」般愈玩愈喜歡，「第一次到沙下玩直立板就上癮，之後每當遇到困難或心情不好時，都會想落海划板，划到出去海中心，被山和海包圍住，什麼不好的事情都會消失。海就是有一種莫名的治癒能力，讓人慢慢地愛上」。Alan邊說邊望向眼前的西貢海，似已急不及待想划出去。

伍英麟在短短數年已稱霸多個中國賽長、短途賽事，亦是本地賽冠軍常客。（盧翊銘攝）

以前是在水中游，站在板上看到的是不一樣的世界。 香港直立板代表 伍英麟

「點解喜歡企起身划？因為以前是在水中游，站在板上看到的是不一樣的世界。」划出外島，四周被島包圍，他說在海中心是一個很舒服的感覺，「我覺得是一種……表達不到的一個……很興奮啦總之」，自言表達能力不好的他笑說。望出對岸，其實不需精確的語言也能感受得到。

陽光、海浪、歡笑，沙下不只成為了他的解憂所，原本想投考消防員的他，僅經過4個月的訓練便躋身成為SUP港隊運動員，SUP總會會長Bryan是他口中的「師傅」，逐步引領他在SUP成長。2017年丹麥ISA（國際衝浪協會）世錦賽，這個被喻為「SUP界奧運會」，是他第一個代表香港出戰的國際賽，「我那時是『新仔』，起步時差不多有70多個人一齊起步，場面好震撼，好開心的，學到了很多經驗。」他笑言比賽時經過一些小橋，外國人因身材高大要壓低身才能過，身形不高的他則趁機加速。Alan最後在比賽中取得第45名，排名中游，那才是他玩SUP的第二年。

去年日本一場亞洲巡廻賽，伍英麟在數站後名列前茅，力追實力頑強的日本選手，決賽卻因天氣關係取消，最終他無緣登上冠軍頒獎台。（盧翊銘攝）

難忘海豚眼前躍游 與海洋此伏彼起

此後是無數的中國賽冠軍，在中國舟山槳板衝浪環島賽，他在3公里賽事屢次克服側浪率先衝線，第一次去舟山朱家尖的他，賽後還留下來再玩衝浪。去年在西澳大利亞的逆風賽，他與港隊隊友戴廣達練習時看到了海豚於眼前躍起，是一生難忘的經歷。「突然出現在眼前，有點難以置信，我看得呆了幾秒鐘才反應過來，然後便興奮得大叫。」巧遇上海豚為碧海和旅程增添一抹亮色，領略大海的無限風光，忽爾感嘆人類是那麼渺小，大海的無邊無際又深不可測，是他愛她的原因之一。

一個人在直立板上划，除有身邊隊友互相扶持外，也有不少朋友、SUP學員和總會會員等募款資助伍英麟出國比賽，「他們欣賞我們的堅持，就像我們也為醫護籌款般，互相支持」。（盧翊銘攝）

然而，大海的波浪喜怒無常，海洋給予他快樂，也曾讓他經歷顛簸。去年中國青島舉行的世界槳板錦標賽，他在2.5公里技術賽的小組預賽中挾第9名晉身半決賽，惜在半決賽中名列第13以落後一名之差，失去決賽機會。「原以為在短途賽可以取得好成績，但因為自己不熟悉海況受到了影響，連決賽都入不到。」惟他在挫敗中感到「反差」的是，比賽期間與國際選手的距離有接近過，「我有在他們身旁一齊划過，那是很興奮的，我完全集中了在划的方法，是後來看到照片才知道。」

亞洲巡廻賽決賽取消 僅次日本選手無緣冠軍

去年，他在亞洲巡廻賽最後一場於日本舉行的決賽，經過台灣、韓國與香港站後，與頂尖日本選手分數接近，勝算十足下比賽卻因天氣關係取消，終以第二名完成該屆賽事，與冠軍擦身而過。僅差一點點，「海之子」沒有怨天尤人，靜待下一個大海的挑戰。

伍英麟坦言代表香港出賽時壓力特別大：「一穿上港隊隊服就是告訴別人我是代表香港，會全力以赴去做，有壓力但又興奮，是一個前進的動力。」（盧翊銘攝）

SUP比賽時一定要站立，所以這也是堅持的原理。 伍英麟

他是兼職運動員，生活除了訓練、出外比賽外，便是在沙下教班養活自己，「師傅」Bryan說他賽季中一個月大概只有一星期在港，一年共30多場中國和國際賽事，「他是靠獎金維生的」。大概這是香港運動員的常態，SUP總會非奧委會會員，選手出外比賽都是自食其力、贊助商甚至網上募集資金，靠的也是堅持。

「身邊的人知道你喜愛做這件事，好多喜愛SUP的家長、學員等都會在網上募款支持我們出去比賽，就好像今次我們為醫護籌款般。」Alan將與「藍天體育會」的SUP運動員戴廣達、黎紀賢以及會長Bryan在5天內划板穿越香港180公里，為香港醫療服務籌集資金，感謝他們的無私。

教班、訓練、放假也在這片海，他們卻說把教班當做樂趣，工作一樣可以很開心。（盧翊銘攝）

日划36公里的掙扎 「堅持完一日仲有4日」

「這真的是好大挑戰，每天平均要划36公里，不是一個簡單的數字。」即使是長距離選手的他也如是說，「一日可能很多人都能做到，但你要連續做5日，中間會經歷好多疲累，堅持繼續划、堅持完一天，望一望個天，還有第二、第三天」。他說划不累，是太陽曬得人疲累。疲倦感襲來而生的掙扎，其實他們在比賽時也常出現這些情況。「通常我都會同自己講『我好鍾意做這件事，繼續做下去便可以』。」這次的180公里挑戰，途中還會經過他第一次出海的東壩，對他來說別具意義。

他們被一片湛藍吸引，遠離城市才保留了悠然和寧靜的空間，思考對自己什麼才是最重要的事。（盧翊銘攝）

看過外國動人風光 仍最留戀西貢沙下

我又問，這是出於作為香港人的守護嗎？其實心裏早為他預備答案，他卻出奇不意說：「想更多人留意海洋多一點。」除了為香港醫護人員致敬和籌款，他關心的還有陪伴成長的大海，「因為個海為我們帶來了很多快樂，我想回饋她」。如果兒時游的是嬉戲，長大後他則是喜歡自由、被大海治癒。當日子再東倒西歪，他還有一望無垠的藍。

2018年海南ISA國際槳板赛短途賽勇奪第9名的伍英麟，是教練口中「靠獎金維生」的運動員，賽季時一個月僅得約一星期在香港。（盧翊銘攝）

那海洋污染會很傷心吧。「係呀，好抗拒。如果這裏（西貢）受到污染，大家也會失去了現在這份開心，大家都會很嫌棄落海了。」他無奈的說。

人類摘下鮮花，去種出大廈，連西貢居民自身不只對沙下附近的農地印象模糊，原本開揚的天空和大海被豪宅佔據了，人們只知道西貢星羅棋佈的咖啡店，趁這片海仍在，我們可以做什麼呢？夕陽西下，一片柔和，剛剛才熟悉的澄藍，又變得不一樣了。

遨遊過世界各地的藍色大海，伍英麟最喜愛還是回到治癒的沙下，「出面好多風景的確很美，但都會好想返香港，這裏是家的感覺」。（盧翊銘攝）

+ 7 + 6 + 5

5天直立板划180公里眾籌給香港醫療（Stand Up for Hong Kong 2020）

捐款連結在此

主辦機構：香港衝浪及直立板總會 公開籌款：即日至2020年5月29日 受惠對象：香港醫護人員 捐款用途：本會會將捐款以現金支票方式捐贈去合適醫療機構，以支援醫護的抗疫工作。 流程：填寫捐款資料並透過網上轉賬到香港衝浪及直立板總會戶口，籌款日期至2020年5月29日。