土超│消毒倉虛有其表？　比錫達斯再有8名球員人確診　會長都中招

比錫達斯周四（14日）宣布，有8名球員確診感染新冠肺炎，不足一周已有11名球員、職員確診。 這支土超球會早前為了復操，特地於訓練基地外設立消毒倉，但如今多人確診，令到外界質疑其效用。

比錫達斯上周六證實一名球員及一名職員確診，周三又證實會長Ahmet Nur Çebi亦「中招」。現時於土超排第5的比軍周三為全數球員及職員進行檢測，周四就宣布再多8名球員確診。

比錫達斯設立消毒倉。（Twitter圖片）

外界質疑比錫達斯消毒倉效用。（Twitter圖片）

比錫達斯早前於訓練基地外設立消毒倉，讓球員安心復操，但看來成效不大。比錫達斯早於周六公布有人確診後，已改為小組訓練，但仍未能避免疫情於會內蔓延，從他們上載到社交網站的操練相可見到，球員進行體育訓練時距離頗近。

曾15度奪得聯賽冠軍的比錫達斯，於聲明中未有透露有多少名球員為一隊成員，亦未有表示會否停止操練，只指出「確診球員已經即時接受治療」。

疫情下球星做什麼：

+ 15 + 14 + 13

比錫達斯上周復操，可見球員距離頗近。（Instagram @besiktas）

土國球圈多人確診 6月復賽成疑

土超自3月18日開始停賽，本來計劃於6月12日復賽，但似乎有極大難度。除了比錫達斯之外，費倫巴治上周證實一名職員確診，排尾二的安卡華高古（MKE Ankaragucu）數日前亦有一名球員確診，土甲球隊艾斯魯森（Erzurumspor）亦在周三宣布有11名確診個案，其中4人為球員。

比錫達斯再有8名球員確診，但未透露會否叫停操練。（Instagram @besiktas）

土耳其疫情未見有減緩跡象，過去5天每日平均確診數字逾1500人，自3月出現首宗確診個案後，兩個月後已有逾143000宗確診，確診數字為歐洲第6高國家，並有近4000宗死亡個案。

值得一提的是，今季歐聯決賽原定於土耳其伊斯坦堡的阿塔圖克奧林匹克體育場舉行。歐聯本身受疫情影響停擺，本來計劃等一眾聯賽於7月完結後，在8月11及22日續戰，決賽暫定於8月29日舉行。

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