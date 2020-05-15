【德甲】奧格斯堡主帥擅離酒店違令　周六復賽即坐波監

經歷近兩個月的停擺，德甲終在本周末重開，不過奧格斯堡主帥靴列治（Heiko Herrlich）停賽期間違反德甲的禁令，使他錯過上任後的首場領軍。

管理德甲及德乙的德國足球聯賽賽會（DFL），為了德甲及德乙重開球季，訂立多項復賽的守則，並為各隊的職球員進行多次病毒測試，盡可能減低傳播病毒的可能性。雖然在抽取的樣本中，仍有不少球隊驗出有職球員確診，但無礙德甲在本周末回歸。

德甲賽會相當嚴格的守則下，一旦有職球員違例便被賽會處罰，而奧格斯堡主帥靴列治卻被處罰。

奧格斯堡公布該名48歲的領隊將錯過上任的首場賽事，因為他在周四（14日）擅自離開酒店房，因需要到附近的超級市場購買牙刷及護膚霜，而違反德甲賽會的禁令，所以他被罰未能帶領操練及周六對禾夫斯堡的主場賽事中督師。

靴列治上任首仗領軍，但因違反禁令而被罰停賽。（奧格斯堡官方Twitter截圖）

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在3月10日才上任奧格斯堡主帥的靴列治，在上任後隨即遇上新冠肺炎疫情，至今仍未領軍出戰任何一場正式賽事，如今被罰使該名領隊的「地標戰」要再等一等。

靴列治在聲明中表示雖然自己謹守所有衛生守則，但擅自外出亦是違規，所以承認自己犯錯，「我擅自離開酒店房已成事實，我未能成為公眾的榜樣，故此我需要承受自己犯錯的後果，所以我將缺席周五的操練及周六的賽事。」

奧格斯堡復賽首仗將在主場迎戰禾夫斯堡。（奧格斯堡官方Twitter截圖）

奧格斯堡會方表示，在常規的病毒測試中，至今未有任何職球員感染新冠肺炎。暫時在德甲以27分列第14位的奧格斯堡，與降班區域僅差5分，護級是靴列治上任後的當前急務。

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