【德甲】多蒙特聘舊將提供心理輔導　慕遜加柏妙法應付閉門作賽

德國聯賽明天（15日）重開，全球期待，重頭戲當數「魯爾區打吡」多蒙特主場迎戰史浩克04。不過，由於閉門作賽令，主隊或許未開賽已覺得缺少一份「強大支援」。 面對西法倫球隊超過81000張空櫈，多蒙特嚴陣以待，請來專家助球員應對這份「絕對空虛」。

魯爾區打吡為德甲球季傳統大戰之一，例牌爆滿．今回更成為德甲重開的重頭戲，可謂標誌歐洲足球復元的重要一步。

德國政府禁止大型活動的命令直至8月31日，代表今回打吡的觀眾席空無一人。球員習慣在觀眾吶喊中作戰，今回卻「對空櫈踢波」，失落大概不下於「對空櫈掟壽包」。多蒙特不敢掉以輕心，主帥法夫爾（Lucien Favre）在賽前視像記者會宣布聘請運動心理學家勞斯（Philipp Laux），輔導球員。

勞斯成為球員應付閉門作賽的好幫手。（多蒙特Twitter）

法夫爾強調此舉並非過分緊張，兼且相當有效：「當下情况非常特別。這兩個月，我們沒比賽，訓練卻沒有目標。目標逐漸浮現，這一回在主場應付打吡，理應有81000位擁躉支持卻沒有了。」多蒙特主場的打吡戰近3次未嘗一勝，去季更負2：4，斷送爭標機會。球隊現處次席，落後拜仁慕尼黑4分，體育總監索克（Michael Zorc）坦言今仗不是談爭標的時候，「打吡沒有球迷，我心在淌血，但這已是最佳方法。」

沒有觀眾的賽事，看台上最多只有「執波仔」。（美聯社）

勞斯在現役時代曾為多蒙特把關8次，退役後進修並考取心理學家資格，曾為拜仁慕尼黑、RB萊比錫及史特加的駐隊心理學家。多蒙特球員部門主管、前國腳基爾（Sebastian Kehl）解釋球會聘請不同專家，全方位支援球員：「勞斯主力協助球員管理性格，並提供精神層面的指導，亦會與其他專家合作。」

法夫爾帶領多蒙特追逐榜首的拜仁。（多蒙特Twitter）

填補這份觀眾席空虛，另一德甲球隊慕遜加柏則回歸基本，放置紙板觀眾。球會早前邀請球員在家中自拍，讓球會製成紙板，放置在主場看台，結果暫時收到約12000名球迷「拋頭露面」。球迷更可支付19歐元買回自己的紙皮，扣除成本後會捐贈慈善機構。

慕遜加柏把擁躉的肖像製成紙板，置於看台，遠看頗有阻嚇力。（慕遜加柏Twitter）

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