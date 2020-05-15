【足球熱話】德甲重開周末終於有波睇　生活回復正常的重要一步

抗疫超過兩個月，球壇今個周末踏出回歸日常的重要一步。各位，終於有波睇喇。 歐洲自3月中因新冠肺炎疫情擴散，足球賽事陸續暫停。隨着疫情稍緩，德甲及德乙將於香港時間本周六晚上重開，即有傳統大戰，由多蒙特主場與史浩克04上演「魯爾區打吡」。 無論是否懂球，或是從不看足球，以下五大重點，已值得各位把今周德甲當作重要節目，抽空一看。

1.各地聯賽重開指標

球迷的世界除了放暑假，多久未嘗連續兩個月的周末沒有比賽？全球賽事因為中國武漢爆發的新冠肺炎疫症暫停，一度以為復賽無期，部分聯賽如法國及荷蘭甚至提早結束或取消賽季。

德國聯賽乘疫情稍見紓緩而重開，但數天前相繼有足球員確診。不過，多蒙特董事總經理克拉瑪（Carsten Cramer）表明不擔心，就算再有個別球員確診亦不會影響。德甲、乙如何在傳染風險仍高的時候舉行賽事，例如防疫、檢測及衛生等方面的措施，將是其他「待機」聯賽的重要參考。

以前比賽場邊放水樽，重開後可能換上酒精搓手液……（美聯社）

2.球場異象，及早習慣

防疫措施有效如台灣，確診個宗至今不足五百宗，當然可以「波照打，飛照賣」，否則便只得閉門作賽，以防聚眾。多蒙特對史浩克04的打吡戰，容量超過81000人的西法倫球場只會有大約300位職球員及工作人員在場。水盡鵝飛的足球賽事，恐怕要持續一段日子，球員與觀眾都要及早習慣。

慕遜加柏已在看台放置大量紙板「扮觀眾」，另有球隊表明會在賽事中播人聲或音樂。不過，看台滿是「目不轉睛」的人型紙版，有點奇怪亦有點陰森。此外，不論入球時播出歡呼聲，抑或全場不定時播放打氣聲，罐頭音樂最初總是有點刺耳，大家將就將就。

慕遜加柏製成紙板球迷，令球場變熱鬧，令人想起攤位遊戲。（美聯社）

3.防疫足球如何踢？

防疫要緊，我會小心，保持社交距離，洗手洗足二十秒，踢足球又點算？飛身剷波、爭頂高波、排人牆，全部「親密接觸」，球員會否有所顧忌？

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史浩克球員備戰，各有各練，會否影響默契？（美聯社）

4.吐口水！黃牌？

英超狼隊門將魯爾柏迪斯奧（Rui Patricio）受訪說：「練波打波，根本無可能不吐口水」。球員吐口水在病毒橫行時期，變成高危動作。國際足協衛生委員會主席迪賀基（Michel D'Hooghe）更提議向吐口水的球員發黃牌警告。

德甲賽會復賽前提示各隊球員，不要吐口水或圍攏慶祝，隊友亦不應互相接觸。不過，從小到大的習慣，豈能說改就改。如今吐口水的傷害無異於Late tackle，可留意球證會否出黃牌警告「放飛劍」球員。

魯爾區打吡氣氛熱烈，雖然閉門作賽，但預料全球各地數以億計球迷會直播收看。（Twitter）

5.禮拜六終於有節目

限聚令放寬，酒吧重開，「禮拜六冇節目」的日子終於過去。看了兩個月經典重播，難得有現場直播，「唔係唔睇呀」！佬們，離家出街，出去飲啤酒睇波喇。

溫馨提示：記得帶齊口罩同酒精搓手液。

開心仔，有波睇。艾寧夏蘭特在球季暫停前狀態不錯，打吡戰將會擔大旗攻堅。（多蒙特Twitter）

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