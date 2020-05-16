【德甲】多蒙特鬥史浩克免費直播　少年神鋒初戰打吡

德國足球聯賽在新冠肺炎疫情尚未完結之際，率先於今晚重開，而且精心安排重頭大戰。 現處聯賽榜次席的「蜜蜂兵團」多蒙特主場迎戰地元宿敵史浩克04，上演「魯爾區打吡」。勝負影響爭標形勢，但象徵歐洲足球，甚至體壇重新運作，意義更為重大。預料全球數以億計球迷收看，香港球迷亦可免費收看。（無綫85台／NOW671台／有線612、652台，晚上9:30直播）

兩軍在首循環打吡戰互交白卷，多蒙特爭取在重開後首戰挫敗宿敵，追趕榜首的拜仁。他們在賽事暫停前曾在各項賽事5連勝，但接着在歐聯16強不敵巴黎聖日耳門出局。多蒙特取分重任落在季中加盟的挪威新星艾寧夏蘭特身上，他加盟多蒙特11仗已射入12球，將會首次亮相打吡。傳聞西甲勁旅皇家馬德里有意羅致，夏蘭特回應：「我集中現時的工作，對我的注視，不會令我分神。」

史浩克現處第6，被第5位利華古遜甩開10分，球季暫停前狀態相當差，聯賽及德國盃（法定時間）合共9仗不勝。

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夏蘭特「神鋒級」表現，傳聞惹來皇馬的興趣。（Twitter）

魯爾區打吡為德甲傳統大戰之一，近年不乏精彩場面，如去季次循環多蒙特正在爭標戰追趕拜仁慕尼黑之際，主場2：4遭史浩克重挫，間接斷送爭標機會。

魯爾區打吡例必氣氛 熱烈，今仗卻無奈要閉門作賽，少了球迷吶喊。（Twitter）

德甲、乙按照德國足總訂下的衛生指引而重開聯賽，本港時間今晚7時先有德乙賽事，9時半輪到5場德甲舉行。世界足球因起自中國武漢的新冠肺炎疫情，癱瘓兩個月，能夠重開自然吸引全球注意。德甲班霸拜仁慕尼黑總裁路明尼加早前受訪指形容德甲重開將會受全球注視，又是唯一聯賽，預料今晚收看的觀眾可達10億人。

史浩克門將舒曉拔訓練期間戴上口罩。（史浩克04 Twitter）

不過，各球隊在衛生防疫方面，不能掉以輕心。球隊復操前接受病毒檢測，仍然有一些球員驗出呈陽性反應，且有奧格斯堡主帥靴列治（Heiko Herrlich）在集訓期違反外出令。國內有衛生官員警告，足球圈若再次違反衛生專家的防疫建議，聯賽隨時再次暫停。

德甲聯賽重開前的球員生活（按圖放大）：

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