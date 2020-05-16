【足球】突尼斯國腳獲特權優待　打警察提早放監全國怒斥

新冠肺炎肆虐全球，世界各國紛紛採取「封城令」，但不少球員在近期違反禁令。曾代表突尼斯出戰2018俄羅斯世界盃的後衛咸迪拿古爾斯（Hamdi Nagguez），違反隔離令駕車外出，被警察檢查時拒絕配合，結果因襲警被捕，更有機會被判入獄。

世界各地實施封城令，希望阻止源於中國武漢的新冠肺炎繼續散播。不過，球壇不少球星及領隊「唔聽話」，違反禁令外出，當中包括熱刺主帥摩連奴領球員在公園操練，基亞利殊到友人家狂歡等。

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根據突尼斯傳媒報道，咸迪拿古爾斯在4月底於沒有許可證的情況下駕駛外出，途中被警察截查，要求他交出相關的證件及通行證，該名突尼斯國腳並沒有配合警察的調查工作，更出手襲擊警察，隨後被警方因襲警及違反隔離令等多條控罪而被捕。

咸迪拿古爾斯曾經代表突尼斯出戰俄羅斯世界盃。（Twitter截圖）

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咸迪拿古爾斯還押兩星期後，被當地法院判入獄4個月。判決一出後，突尼斯足總對判決十分不滿，更表示將對他的控罪上訴。根據當地Mosaique電台消息指，咸迪拿古爾斯將獲緩刑，並在周五（15日）獲釋出獄。

突尼斯民眾對咸迪拿古爾斯獲釋感到震怒，因為他們認為法庭的判決不公，該名突尼斯國腳不應得到特權。

現年27歲的咸迪拿古爾斯，現時效力立陶宛球會FK Sūduva，他曾為突尼斯國家隊上陣21次，其中包括2018年的俄羅斯世界盃，他亦是協助國家隊打入決賽周的功臣之一。

咸迪拿古爾斯因襲警等控罪被捕，但結果最終獲緩刑。（Twitter截圖）

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