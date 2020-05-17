【F1】華迪爾離法拉利後入生涯交叉點　走出Comfort Zone或更精彩

華迪爾早前宣布年底離開法拉利，一石擊起千重浪，導致車手市場交投十分暢旺。「四屆」的未來動向受人注目，但麥拿侖行政總裁布朗卻認為華迪爾的選擇不多，或許最終將退役收場。 不過，一名F1車手留下的「案例」，或許可供這名4屆世界冠軍參考。

華迪爾結束與法拉利的賓主關係，「四屆」效力6年最終未能取得他想要的世界冠軍，以32歲之齡黯然離開「躍馬」。

華迪爾的離隊牽一髮動全身，辛斯「升呢」加盟法拉利，而「四萬哥」列卡度則取代辛斯在麥拿侖的位置。

華迪爾離開法拉利後未必能留於F1。（路透社）

華迪爾法拉利年代成績（2015-2019）：

麥拿侖CEO：退役是不錯選項

麥拿侖行政總裁布朗（Zak Brown）在接受《天空體育》訪問時指，華迪爾一直不是他心目中的人選，而車隊亦難以容納華迪爾，該名麥拿侖CEO更推論華迪爾或許退役收場。

布朗稱：「華迪爾是個偉大的車手，亦是四屆世界冠軍，但車隊未有羅致他的想法。綜觀各支車隊的狀況，華迪爾的選擇並不多，三大車隊加上麥拿侖亦沒有機會，現時最適合應該是雷諾，其餘車隊他將要重新開始，否則他退役或許是一個不錯的選項。」

倘若「四屆」現時毅然退役，或許有點可惜，但F1著名評述員馬田賓度（Martin Brundle）透露，華迪爾正與多於一支車隊接洽，所以急流勇退的機會不高。

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麥拿侖行政總裁布朗認為華迪爾退休或是更佳選擇。（路透社）

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+ 16 + 15 + 14

正如布朗推測，華迪爾的選擇實在不多。雖然曾經傳出華迪爾有機會與咸美頓在平治聯手，組成「十屆」的豪華組合，但看似是「吹水新聞」居多。

紅牛舵手賀拿（Christian Horner）曾表示沒有興趣斟「四屆」回巢，而麥拿侖已鎖定來季的車手組合，加上華迪爾高昂的薪金，並非所有車隊可以負擔起，雷諾或是他的最佳選擇。

華迪爾可以轉投的車隊不多。（路透社）

雷諾有錢有位 需跟車王爭位？

在財力上，雷諾算是華迪爾最有機會的下一站，但他亦要與「車王」艾朗素（Fernando Alonso）「拗手瓜」，馬田賓度表示艾朗素一直有意重返F1，更有報道指出艾朗素已跟雷諾簽了協議，使「四屆」來季成為奧干（Esteban Ocon）隊友的機會某程度上降低不少。

若如華迪爾所言，不跟法拉利續約與錢無關，那麼爭勝能力和地位將會是「四屆」最大的考慮因素。綜觀現時三大隊及麥拿侖外，雷諾無疑是最佳選擇，來年改名Aston Martin的Racing Point本來亦是「潛力股」，惜2021年未決定的位置來自「太子爺」史杜爾，沒可能讓華迪爾搶到這張「凳仔」。

華迪爾離開F1可以活得更精彩。（路透社）

【F1 2020新車圖鑑】：

+ 6 + 5 + 4

32歲可能是最佳離場時間

另一個可能的目的地，看似是異想天開，若果「四屆」與老友鬼鬼的拉高倫在愛快車隊聯手，重演當年法拉利的翻版，相信是不少車迷樂見的事。雖然「冰人」在2021年未有合約，但今季仍然開季無期，熱愛鬥車的拉高倫或會改變想法，在愛快多留一季。

其實華迪爾不一定留在F1，不少外國傳媒、賽車YouTubers都揣測這名德國車手，會否已是時候跟F1講再見，轉戰德國房車賽（DTM）或其他賽事。

常言道：此處不留人，自有留人處，艾朗素離開F1這幾年的車手生活亦是十分精彩。華迪爾32歲雖不再年輕，但何不趁此走出Comfort zone，到外面闖一闖？

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