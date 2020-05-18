【K League】閉門作賽現詭異球迷　FC首爾奇怪的主場擁躉

閉門作賽相信將成為各大聯賽的常態，韓國職業聯賽（K League）在上周回歸後，FC首爾為令球場變得更加熱鬧，特意在觀眾席放置一班特別「球迷」，但此舉卻引起熱議。

K League開季後第二輪賽事，由FC首爾主場鬥光州，結果由韓贊熙在64分鐘一箭定江山，協助球隊力克對手，打開今季勝利之門。

慕遜加柏「真球迷」入場支持 為空蕩球場添現場氣氛

FC首爾的韓贊熙攻入全場唯一入球，協助球隊今季打開勝利之門。（影片截圖）

德甲的慕遜加柏早前舉辦活動，嘗試以印有球迷樣貌的卡板坐滿全場，增加全場的氣氛。FC首爾沒有卡板「真球迷」，卻邀請另一班另類球迷入場打氣，在電視直播時拍攝到觀眾席上的一個又一個「球迷」，以假亂真。

細看下才得知是一個又一個長頭髮的吹氣娃娃，而一眾「女球迷」身上亦有FC首爾的產品，手上更拿着打氣字句或拍手的動作，為營造丁點的主場氣氛。雖然她們不是真人球迷，但她們亦謹遵社交距離，隔開數個座位。

FC首爾的「球迷」在看台上相隔而坐。（Twitter截圖）

FC首爾看台的特別「球迷」：

FC首爾以特別做法增添主場的氣氛，但卻引起不少爭議，部份網民認為這些吹氣娃娃是成人用品，球會的做法略有宣傳意味。

FC首爾及後澄清與成人用品無關，並向球迷們道歉，「我們在該仗放置的吹氣球迷與成人用品毫無關係，我們本身希望為球場增添氣氛，但員工未有作出周全的考慮下便作出這個決定，是球會的疏忽，我們誠心向球迷致歉。」

FC首爾對光州精華片段：