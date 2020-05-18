【新冠肺炎】蘇超宣布終止球季　些路迪疫情下封王　赫斯心碎降班

新冠肺炎影響全球，縱使歐洲球壇有重開跡象，但亦有法甲、荷甲般宣布終止賽季。蘇超周一（18日）宣布，終止2019至20年球季，以現時成績結算，些路迪拋離死迪格拉斯哥流浪13分封王，榜末的赫斯降班。

正當英超準備周一開會，繼續探討重開賽季之際，蘇超宣布腰斬今個賽季。賽會聲明表示與12隊代表開會過後，決定即時終止2019至20年球季，並以3月13日結算，以平均每場分數（Points per game）製決定今季蘇超、蘇冠、蘇甲及蘇乙的最終成績。

蘇超宣布提早結束賽季，些路迪奪標。（網上圖片）

新冠肺炎波及英格蘭球壇：

+ 14 + 13 + 12

因為提早結束球季，30輪過後得80分的些路迪完成9連霸壯舉，並得到來季歐聯外圍賽資格。少打一輪的格拉斯流浪落後13分屈居亞軍，與季軍的馬瑟韋爾一起得到歐霸外圍賽參賽權。

些路迪在特殊情況下奪標，惜只能於網上慶祝。（網上圖片）

些路迪得到來季歐聯外圍賽資格。（網上圖片）

聯賽結束 盃賽或繼續

降班方面，赫斯30輪後得23分，僅落後咸美頓4分，來季將要落戶蘇冠。不過，赫斯班主Ann Budge曾表示如果賽會決定終止今季，將會採取進一步行動。

蘇格蘭職業足球聯會42間球會去月已投票通過，決定提早終止蘇冠、蘇甲及蘇乙賽季，但蘇超就等到真的無法繼續作賽，才於5月決定腰斬。不過，蘇格蘭足總仍希望踢完盃賽，故聯賽賽季終止，但蘇格蘭球季仍未算得上完結。

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