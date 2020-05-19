【F1】伯樂揭艾朗素回歸準備就緒　下季或再效力雷諾

華迪爾離開法拉利引起一級方程式（F1）車手市場風起雲湧，盛傳「四屆」的下一站目的地是雷諾，但傳聞指「車王」艾朗素亦是他的潛在對手。 艾朗素的伯樂Flavio Briatore透露車王有意回歸，並準備在2021年再度駕駛F1戰車。

華迪爾（Sebastian Vettel）宣布今年後離開法拉利，牽一髮動全身，改變整個F1的勢力版圖，辛斯（Carlos Sainz Jr.）與列卡度（Daniel Ricciardo）因而在明年轉會，而雷諾剩下一個空缺，成為兵家必爭之地，據聞「四屆」華迪爾與「車王」艾朗素爭做奧干（Esteban Ocon）的隊友。

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華迪爾與艾朗素或成競爭對手。（Twitter截圖）

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艾朗素在2018年離開F1，往後轉戰勒芒24小時耐力賽及達喀爾拉力賽等大賽，但他一直尋找機會返回F1。艾朗素的伯樂Flavio Briatore，當年擔任雷諾的舵手，他獨具慧眼發掘艾朗素並給予仍是新人的「車王」機會，逐步由試車手晉升至雷諾真正車手，而他更在雷諾贏得兩次世界冠軍。

艾朗素於雷諾兩奪世界冠軍殊榮。（網上圖片）

Flavio Briatore接受《米蘭體育報》的訪問時，透露艾朗素對回歸F1甚感興趣，「費蘭度（艾朗素）對回歸F1相當有動力，暫別一季後使他希望再戰F1，而他已隨時準備好回歸」。不過，該名70歲的多支車隊前「揸弗人」表示艾朗素仍未落實任何決定。

一旦艾朗素成功回歸「母會」雷諾，現年38歲的他將會是另一名「高齡」車手，但意味來季或未能看見「四屆」的身影。

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艾朗素在2018年後暫別F1，如今有望再戰F1。（資料圖片）

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綜觀各支車隊狀況，能夠容納華迪爾的車隊並不多。不少車壇人士揣測「四屆」的未來動向，麥拿侖行政總裁布朗（Zak Brown）認為退役是最佳選擇。

對32歲的華迪爾而言，相信現時不是他退役的時機，畢竟他離開法拉利的主因正是不願當陸克萊的副手，顯示他依然具有爭勝心。或許在明年沒有一支適合的車隊容納「四屆」，但他可以參考艾朗素的做法，暫時離開F1，轉戰其他系列賽，順道等待合適的機會回歸。「有心唔怕遲」，若果38歲的艾朗素做得到，相信年紀對華迪爾並不是問題。

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