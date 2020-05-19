池江璃花子戰勝病魔後首揭真面目　無添加短髮示人勉勵抗逆

日本泳隊主力池江璃花子戰勝白血病，繼續復康過程，近日有「突破」：以真面目示人。
池江接受化妝品品牌邀請，擔任不一樣的代言人。她首次以短髮模樣示人，並交待自己對抗白血病的心路歷程，為全世界打氣。
池江從診斷白血病直至康復，歷時大約一年。昔日長長秀髮因為治療而脫下，她康復後出外活動，一直戴上假髮，或戴上帽子遮蓋。
池江璃花子首次公開短髮模樣。（SK-II網頁）
直至昨日，化妝品品牌SK-II 首度公開為池江拍攝的造型照和短片，形容池江靠自己開拓命運，「她教曉我們，靈魂裏有堅毅，真實反映自己，面臨任何困難也不放棄」。池江康復後首次以平頭裝真面目示人，亦有戴上假髮的「公開」造型。
SK-IIの信念 #changedestiny を体現するように、自分自身の運命を切り開いた池江璃花子選手。— SK-II（エスケーツー） (@SKII_Japan) May 18, 2020
芯の強さ、自分自身に正直であること、そしてどんな困難に直面してもあきらめないことの意味を私たちに教えてくれます。https://t.co/QpLuLSj8mU pic.twitter.com/0xdYHNqCA1
池江為公開短髮姿態發表感言，「我想讓大家看看現在最真實的我，當心中準備好以自己的方式公開」。他既想感謝大家支持她抗病，亦鼓勵大家抗疫。一年前對抗白血病，誓言這一仗不能輸。池江說「對於我，生存下來是奇蹟。活在這裏，亦如奇蹟」，能夠保持堅強，全賴大家支持。「親人與朋友，還有多得大家支持，給予我溫暖，終於克服疾病」，復康路上一步步前行，感謝發出支持訊息的每一位。
日本的新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情漸趨穩定，按世衛昨日數字，全國新增20宗個案。池江在感想中亦勉勵大家，一起面對逆境。池江形容世界現在彌漫不安，「我作為運動員朋友，亦作為任何對抗苦難的過來人，這一點訊息如果帶給你一絲希望，已感欣慰」。她提醒每一個人不會獨行，希望安寧日子盡快來臨，「隧道必定有出口，我們一起闖過去」。
池江璃花子的抗病歷程：
池江璃花子是日本及世界泳壇新星，在2018年雅加達亞運豪奪6金，創下歷史。日本寄望她在東京奧運主場出擊創佳績，不幸於去年2月診斷患上白血病，完全停止訓練，專心治療。