池江璃花子戰勝病魔後首揭真面目　無添加短髮示人勉勵抗逆

日本泳隊主力池江璃花子戰勝白血病，繼續復康過程，近日有「突破」：以真面目示人。 池江接受化妝品品牌邀請，擔任不一樣的代言人。她首次以短髮模樣示人，並交待自己對抗白血病的心路歷程，為全世界打氣。

池江從診斷白血病直至康復，歷時大約一年。昔日長長秀髮因為治療而脫下，她康復後出外活動，一直戴上假髮，或戴上帽子遮蓋。

池江璃花子首次公開短髮模樣。（SK-II網頁）

直至昨日，化妝品品牌SK-II 首度公開為池江拍攝的造型照和短片，形容池江靠自己開拓命運，「她教曉我們，靈魂裏有堅毅，真實反映自己，面臨任何困難也不放棄」。池江康復後首次以平頭裝真面目示人，亦有戴上假髮的「公開」造型。

池江為公開短髮姿態發表感言，「我想讓大家看看現在最真實的我，當心中準備好以自己的方式公開」。他既想感謝大家支持她抗病，亦鼓勵大家抗疫。一年前對抗白血病，誓言這一仗不能輸。池江說「對於我，生存下來是奇蹟。活在這裏，亦如奇蹟」，能夠保持堅強，全賴大家支持。「親人與朋友，還有多得大家支持，給予我溫暖，終於克服疾病」，復康路上一步步前行，感謝發出支持訊息的每一位。

日本的新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情漸趨穩定，按世衛昨日數字，全國新增20宗個案。池江在感想中亦勉勵大家，一起面對逆境。池江形容世界現在彌漫不安，「我作為運動員朋友，亦作為任何對抗苦難的過來人，這一點訊息如果帶給你一絲希望，已感欣慰」。她提醒每一個人不會獨行，希望安寧日子盡快來臨，「隧道必定有出口，我們一起闖過去」。

池江璃花子的抗病歷程：

+ 11 + 10 + 9

池江璃花子是日本及世界泳壇新星，在2018年雅加達亞運豪奪6金，創下歷史。日本寄望她在東京奧運主場出擊創佳績，不幸於去年2月診斷患上白血病，完全停止訓練，專心治療。