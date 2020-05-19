【英超】取消賽季聲音再起　利物浦主帥批不公平　撐閉門復賽

利物浦在英超以25分之差領先曼城，冠軍在望之際卻遇上新冠肺炎疫症大流行。英超3月起停擺，近期開始準備復賽，但進度緩慢未見曙光，在數個國家聯賽決定腰斬之際，取消聯賽聲音又在英格蘭響起，「紅軍」領隊高普指這想法對球隊不公平，直言「利物浦應該成為冠軍」。

英超本身的規條沒有為這樣特殊的情況定下應對方案，後來英格蘭足總與聯賽賽會開會過後，決定無限期延長賽季，希望可以等疫情有改善之後繼續今季賽事。

英超最近計劃於6月重啟聯賽，但中立場完成賽事有過半數球隊反對，日前會議全票通過允許球隊以5人一組形式復操，雖算是向邁出了一步，但進度仍是緩慢，能否於6月19日後賽仍是未知之數。

高普認為應該完成今季賽事。（資料圖片）

利物浦球員抗疫有乜做：

+ 12 + 11 + 10

疫情未有大改善，復賽談何容易，故取消今個賽季的聲音又起，高普對此直言不公平。這名德國籍主帥有望帶領「紅軍」30年來首度奪得頂級聯賽冠軍，只需再贏兩場，或曼城再失分，就可以提早奪標。

利物浦現時於聯賽排第一，領先曼城25分之多。（資料圖片）

英超有意於6月中復賽。（資料圖片）

故此，高普直言：「有人希望賽會宣布取消今個賽9季，我會想：『吓？我們已打了75%今季比賽，現在你卻想刪除這一切？』我個人認為這些人想消除已發生的一切對各隊都很不公平。」

高普認為閉門比賽不是問題。（資料圖片）

利物浦理應封王

2015年上任的高普明言就算將聯賽分為主場客場兩個積分榜，利物浦都處於榜首，「這是個利物浦理應封王的球季。」

高普又說：「現時處理危機是最重要的，但這不代表某些相對次要的事變得無關痛癢，當然生命中有更多事比無法成為冠軍更悲哀。」暫時仍未有確實的復賽形式，但肯定會以閉門作賽，高普認為在空空如也的球場作賽沒有問題：「我們開始踢波時也沒有支持者，我們愛上踢足球並非只因球場的氣氛。」

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