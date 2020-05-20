康文署明日重開部份公眾泳池　郊野公園露營地點燒烤場將解封

雖然限聚令延期，但多項政府的康樂及體育設施明日重開，例如泳池、健身室、運動攀登設施、露營地點及燒烤場。

繼運動場、體育館、壁球場、網球場等設施後，康文署明日（5月21日）將重開更多康體設施，包括部分公眾游泳池（只限部分泳池設施如主池、副池等）、舞蹈室／活動室、健身室、運動攀登設施、英式／美式桌球枱、體操訓練場、燒烤場、貝澳營地、水上活動中心、屯門康樂體育中心戶外運動攀登牆及繩網陣。

體育館的運動攀登設施重新開放。（康文署網頁圖片）

由今日（5月20日）起，市民可以使用康體通在網上、已重開場地及各分區康樂事務辦事處的康體通預訂櫃枱及自助服務站預訂上述重開的收費康樂設施。而設於水上活動中心的康體通預訂櫃枱亦將於設施重開當日同步恢復預訂服務。

近期天氣炎熱，相信不少市民都希望到泳池或泳灘消暑暢泳，但大家出發之前要留意，當局並非重開所有泳池及泳灘。康文署轄下44個公眾泳池，只有33個在5月21日重開，其中灣仔游泳池只供團體訓練之用。重新開放的游泳池的開放時間由每日上午6時30分至晚上10時，當中分3節時段開放，兩節時段之間會有休池時間。

5月21日重開的泳池及5月23日重開的泳灘（按圖放大）：

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調低泳池入場人數

在重開的泳池之中，只開放入面部分水池，如主池、副池、訓練池或習泳池。為保持泳客的距離，泳池會調低入場人數；如泳池內已達人數上限，會向等候入場的人派籌。任何入泳池的人都要量度體溫，體溫過高或有呼吸道感染徵狀的人都不得進入泳池。

如同其他運動設施，泳池更衣室內的沖身格或沖身花灑頭會以「隔一個，開一個」方式開放，游泳人士亦應遵守限聚令，不得多於8人群組聚集。另外，所有泳池的觀眾席亦會暫停開放。康文署呼籲泳客游泳前及游泳後，以及於排隊進入游泳池時佩戴自備的口罩。

聞名中外的淺水灣將於本周重開，提供救生員服務。（資料圖片）

15個康文署泳灘周末重開

至於重開的泳灘更少，在41個康文署泳灘之中，只有15個在5月23日（星期六）開放，重新提供救生員服務，包括淺水灣、深水灣、石澳、赤柱正灘。泳客在沙灘同樣不可以多於8人群組聚集，沖身格或沖身花灑頭同樣會以「隔一個，開一個」方式開放。至於其餘泳灘就繼續關閉，救生服務暫停。

麗都灣等新界泳灘將重開。（資料圖片）

郊野公園營地及燒烤場重開

漁護署亦宣布，除了正在維修的鉛礦坳營地，其餘郊野公園內的燒烤場及露營地點都會在明日重新開放。郊野公園營地及燒烤場由3月28日晚起關閉，之後多次延期，至明日重開，予市民露營及燒烤。不過，漁護署提醒，露營及燒烤都不得多於8人聚集。

漁護署已經封閉郊野公園營地近兩個月，明日重開。（資料圖片）