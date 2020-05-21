前WWE摔角手捨己救子　遭巨浪捲走失蹤3日後尋回遺體

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前美國職業摔角（WWE）選手加斯柏特（Shad Gaspard）在美國時間上周日（17日），與兒子在加州的海灘游泳，突如其來的巨浪將二人捲走，救生員及後救走他的兒子後，39歲的加斯柏特則失蹤。經過連日的搜索後，終在周三（20日）發現加斯柏特的遺體。

39歲的前WWE摔角手加斯柏特，趁美國政府放寬居家令並重開海灘，在上周日與10歲的兒子前往加州瑪麗安德爾灣（Marina Del Rey）海灘，豈料卻遇上意外。二人突然被巨浪捲走，救生員見狀立即出動拯救，先將加斯柏特的兒子帶回安全位置，回頭加斯柏特已經失蹤。

當地的搜索隊隨即展開搜索，在周三發現一具屍體，當地警方確認是早前失蹤的加斯柏特，終年39歲，並遺下妻子及兒子。

前WWE摔角手遇溺身亡，終年39歲。（加斯柏特Instagram截圖）

當地消防的分局總長Kenichi Haskett及後接受訪問，表示當時救生員嘗試以用具救回二人，可惜因當時水流過於湍急而不適用，結果該救生員只好作出取捨，而加斯柏特同時表示先救兒子，「當時的水面情況並不能救回父子二人，加上他（加斯柏特）的身型龐大，救生員只好先把小朋友救回，這是無可避免的選擇，而加斯柏特亦向救生員道『帶走我的兒子』。」

加斯柏特要求先救回兒子，而他10歲的兒子在意外後無大礙。（加斯柏特Instagram截圖）

在加斯柏特的死訊傳出後，他的妻子Siliana Gaspard向救回兒子的救生員道謝，同時感激當地的搜索隊及消防等尋回加斯柏特的遺體，而包括「The Rock」等一眾WWE相關人士亦在社交網站上悼念加斯柏特。

一眾網民亦紛紛在加斯柏特的Instagram中悼念該名前WWE選手，而他的捨身救子行為，獲得不少網民尊重，更指加斯柏特是「超級英雄」，並希望他的遺孀及兒子在沒有加斯柏特的情況努力活下去。

「The Rock」在社交網站上悼念加斯柏特。（Twitter截圖）

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