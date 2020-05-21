【英超】利物浦捐口罩予醫護　發售布口罩　收益全數變作善款

歐洲各國因新冠肺炎肆虐，各地政府建議市民保持社交距離，在街上佩戴口罩亦變得普遍。英超榜首利物浦透過官方網站公布，紅軍將捐贈2.5萬個外科口罩予有需要人士。 另外，利物浦球迷們可上網購買紅軍的3款全新布口罩，收益將由利物浦基金會捐予市內慈善組織。

利物浦隊長佐敦軒達臣牽頭成立的抗疫基金「#PlayersTogether」，推出後大獲好評。以「團結就是力量（Unity is Strength）」為格言的利物浦基金會（LFC Foundation），致力發展慈善事業，利物浦透過官方網站宣布，將2.5萬個外科口罩贈予旗下的基金會，分發給當地有需要人士。

利物浦球迷早前戴自製「紅軍口罩」外出。（路透社）

簡單易明購買須知

另外，利物浦基金會推出3款不同的布口罩，讓世界各地的球迷可在網上預購，可以佩戴愛隊的口罩。他們表明這些口罩並非醫學用途，可以清洗及重用，售價由5至6英鎊不等，更有一套4個裝，兩款售價分別為16英鎊或20英鎊。

利物浦亦表明，單購口罩限一人4個，4個裝則一人限買兩套。利物浦表示，所有收益將會捐予市內的慈善組織。

利物浦口罩款式：

利物浦布口罩（黑色）售價：5英鎊（網上圖片）

利物浦都會區首長Seth Rotheram近日公開呼籲勒令外出需配戴口罩，這名工黨成員指，雖然戴口罩仍需保持社交距離，但「是時候要國民於公眾地方戴口罩去保護自己及他人」。

利物浦日前復操，領隊高普到達時都戴上面罩。（instagram @liverpoolfc）

+ 5 + 4 + 3

英國為歐洲疫情較嚴重國家，至今已有近25萬宗確診個案，死亡數字逾3.5萬宗，過去5日每日平均新確診個案達3133宗。英超計劃於6月中重啟聯賽，近期已有多間球會開始復操，包括現時排榜首的利物浦。