【東京奧運】IOC主席認同明年辦不成即取消　運動員不能永遠等待

東京奧運2021，決不延期，只會取消。 日本首相安倍晉三及東奧組委主席森喜朗早前表明，日本的新冠肺炎（Covid-19）疫情若未受控，來年7月仍不適合舉行，便會取消。國際奧委會主席巴赫受訪時提及不再延期的三大原因，同時正研究在疫症下舉行奧運會的不同方案。他強調閉門作賽隔絕體育迷參與奧運，有違奧運精神。

巴赫接受英國廣播公司（BBC）訪問，直言從工作人員、運動員及賽程三方面，均難以容許來年奧運再次延期。東奧延期一年後，與2022年北京冬奧僅相距6個月，故理解東奧組委早前指，東奧再無後備方案。

巴赫理解東奧組委決不再延期的原因。（資料圖片／路透社）

巴赫說：「組委不能無了期僱用3000至5000人。運動員亦不能長期面對不確定的賽程，你不可能每年都要各大型體育總會改期遷就。此外，現屆奧運不應與未來奧運的籌辦工作過度重叠。」

日本近日疫情有紓緩趨勢，惟來年能否如期，仍充滿變數。（資料圖片／Getty Images）

能否如期舉行，視乎疫情，日本醫生協會指關鍵在於能否及時研製疫苗。巴赫則回應一切以世衛建議為依歸，而現時為延期而籌備的工作，已相當艱巨，「我們有決心在明年7月舉行，這一點毋容置疑，但現在有太多情况，只能靠估計去研究對策。例如健康措施，要否隔離運動員及其他參與者，都影響選手村運作。」

奧運聖火何時重新傳送，仍未有定案。（資料圖片／Getty Images）

現時有一些體育賽事重新舉行，但絕大部分閉門作賽，防止觀眾聚集，從而降低傳播風險。巴赫認為奧運閉門言之尚早，但不希望觀眾席空無一人，「奧運精神包括凝聚支持者，他們親臨場館，令奧運會獨一無二」。惟健康大過天，巴赫表示要多一點時間，諮詢運動員、世衛，以及日本的合作夥伴。

一場疫症打亂了東京奧運大計：

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已取得奧運資格香港運動員：