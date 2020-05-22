【當年今日】曼聯08一代熱血未凝　難忘莫斯科冷雨夜稱霸歐洲

2008年5月22日，曼聯在歐聯決賽互射12碼階段勇挫車路士，捧走歐聯錦標，亦是紅魔鬼最近一次揚威歐洲。 12年後，一眾當年的功臣如C朗拿度﹑雲達沙及里奧費迪南亦在社交網站話當年，當年把守最後一關的荷蘭鋼門雲達沙，接受曼聯官方電視訪問，憶述撲救極刑時的心情。

在費格遜（Sir Alex Ferguson）執教曼聯的時代，兩度率領紅魔鬼稱霸歐洲，在1999年以「七小福」加上「黑白雙煞」等人的班底成就「三冠王」的霸業；相隔9年後，「費爵爺」率領全新班底，以傑斯及史高斯以老帶新，配合前線「三叉戟」朗尼﹑C朗拿度及泰維斯，執教生涯第二次捧走歐聯錦標。

曼聯在2007/08球季在淘汰賽階段，先後擊敗里昂﹑羅馬及巴塞隆拿，在決賽與車路士爭標，兩軍在法定時間分別由C朗拿度及林柏特各建一功，在加時30分鐘未有改寫紀錄，需要以互射12碼分勝負。入球功臣C朗拿度在互射12碼時宴客，車路士前四輪悉數得手，奪冠在望時隊長泰利竟然射失，進入即時死亡階段雲達沙撲出安歷卡的12碼，曼聯在驚濤駭浪下奪走錦標。

12年前今日，曼聯捧走歐聯錦標。（Instagram截圖）

不經不覺，曼聯對上一次稱霸歐聯已是12年前，若果曼聯球迷希望重溫這場賽事，可以到曼聯官方網站免費重溫。

當年有份上陣的球員包括C朗拿度﹑里奧費迪南及艾拉亦在社交網站上懷念當年。費迪南稱當年完成兒時夢想；當年12碼射失險成罪人的C朗拿度，亦在限時動態慶祝當年奪冠。

該仗被選為最有價值球員的門將雲達沙，亦在Instagram表示「這是畢生難忘的一晚」，他早前接受曼聯官方電視訪問，現身說法講述當年每一球撲救的心路歷程。

雲達沙表示他在賽前已有部署，了解主射球員的習慣，而他最失望莫過於未能撲出艾殊利高爾（Ashley Cole）的12碼，「該球我撲向正確方向，亦觸碰到皮球，可惜未能撲出，我是應該把該球救出。」

奪冠在望之際，隊長泰利卻在關鍵一球宴客。（資料圖片／路透社）

當泰利宴客的一刻，該名荷蘭鋼門知道錦標將落在曼聯手中，而處理最後一球的安歷卡，雲達沙指當他步向12碼點時缺乏信心，所以他便在起腳前做出小動作，指向他自己的左手邊，結果成功撲走安歷卡的12碼，為球隊鎖定勝局。

雲達沙在安歷卡起腳前「手指指」，成功騷擾對方起腳。（影片截圖）

雲達沙12碼 vs 車路士球員（按圖放大）

+ 3 + 2

2008年歐聯決賽曼聯對車路士精華：

另外，5月22日絕對是曼聯的「幸運日」，除了12年前在俄羅斯莫斯科贏得歐聯錦標外，21年前的今天，曼聯在足總盃決賽由舒寧咸及史高斯各建一功，兩球淨勝紐卡素，捧走當年三冠王的第二項冠軍。

舒寧咸與史高斯在足總盃決賽各建一功，為曼聯在21年前贏得冠軍。（資料圖片／路透社）

曼聯1999年奪三冠王的大軍名單：