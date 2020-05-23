C朗母「撳錯掣」惹婆媳糾紛疑雲　手口並用促外界勿炒作

葡萄牙球王C朗拿度剛剛飛返意大利都靈，到祖雲達斯歸隊開操，卻要面對後欄失火？ 葡萄牙傳媒緊跟C朗家人的社交媒體，發現C朗母親Instagram突然「unfollow」兒子女友佐真娜的帳戶，有如開心大發現，報道C朗家出現婆媳糾紛。C朗母親隨即以一句「撳錯掣」闢謠，更動員C朗親姊出手，以行動證明關係如昔。

事緣葡萄牙傳媒報道，C朗母親Dolores的IG忽然取消追蹤佐真娜（Georgina Rodríguez）。雖然佐真娜仍未與C朗結婚，但「囡都生埋」，有此情况難免令花生格價上升。

佐真娜上載與C朗及4名兒女共聚天倫的影片，打成一片。（佐真娜Instagram）

光是體態，佐真娜下了一番苦功：

+ 10 + 9 + 8

傳聞鬧得沸沸揚揚，Dolores聞風立即開腔，「我用IG但係一知半解，甚至一竅不通。我unfollow新抱，一定係搞錯唔知邊個掣。根本無嘢，唔好再作故仔」。

佐真娜的工作相片， C朗的母親（藍框）與親姊（紅框）全力支持。（佐真娜Instagram）

「講多無謂，行動最實際。」佐真娜昨日最新上載的照片穿起灰色長裙，以hashtag標示為「工作日」，Dolores與C朗親姊卡蒂亞均有留言，前者留下飛吻表情符號，後者「畀心、笑到喊、合十」，力證家庭和睦，外人「諗多咗」。而佐真娜近日上載的照片，不乏與C朗「糖黐豆」的場面。Dolores過去接受訪問，已認定佐真娜的地位，「她是我孫女的母親，也是我未來新抱」。

佐真娜為C朗整頭。（佐真娜Instagram）

C朗與佐真娜一樣愛運動，身材弗爆：