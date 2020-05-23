【英超】哥拉辛拿斯勇武退賊　嬌妻避難後違例帶電槍返英國

阿仙奴去年開季前，後衛哥拉辛拿斯（Sead KOLASINAC）與奧斯爾（Mesut OZIL）遇上兩名電單車劫匪，前者盡現勇武一面，打走兩匪徒，人財兩不失。 驚險事件發生之後快將一年，哥拉辛拿斯的妻子仍然猶有餘悸，帶備武器傍身，卻惹禍上身。她從德國乘飛機返英，抵達時被發現行李帶有電槍，被控輸入違禁武器。

哥拉辛拿斯的妻子貝拉（Bella）上周日從法蘭克福乘坐飛機返倫敦，抵達機場時被海關在行李中搜出違禁品，面臨被控輸入違禁武器，最高可被判監6個月。

哥拉辛拿斯的妻子貝拉（Instagram）

哥拉辛拿斯的發言人強調事件屬誤會，貝拉在德國獲得許可購入電槍，亦在上機前發電郵向航空公司查詢，確保可以帶返英國，「不幸地，她乘航班時關掉電話，錯過告知她電槍屬違法的電郵，航空公司在降落前通知海關有人攜帶電槍」。

貝拉因丈夫遇勢，一度害怕得離開英國避險。（Instagram）

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發言人補充貝拉在德國取得許可，攜帶電槍外出，故不認為有問題，才沒有申報，「自從丈夫和奧斯爾的事件後，她明顯非常關心保安」。而貝拉在丈夫遇襲後曾到德國暫避。

電槍在英國屬違禁品，不得隨意自由入口。圖中電槍為示意圖，並非貝拉行李藏有的款式。（Getty Images）

事件發生於去年7月底，哥拉辛拿斯與奧斯爾在北倫敦遇上兩名電單車劫匪持刀指嚇。有影片顯示，哥拉辛拿斯當時表現勇武，沒有退縮，上前作勢揮拳，令兩名劫匪駕車逃去。兩名劫匪後來被捕，承認意圖搶劫，其中一人被判監10年。