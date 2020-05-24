【足球】山東魯能奪冠功臣米利安自殺身亡　足球浪人匆匆38年人生

16歲那年，米利安．馬達高域（Miljan Mrdaković）離開貝爾格萊德，加盟比利時班霸安德列治。 那一年，他怎會想到，足球生涯歷盡轉折，遍佈全球超過20間球會。更加不會想到，回到家鄉之後，離開足球僅數年，便匆匆走完38年人生。

塞爾維亞媒體《Kurir》報道，曾效力中超球隊山東魯能的馬達高域，在女友家中自殺身亡。

該媒體引述消息指出，馬達高域帶着母親的手槍，放入背包，前往女友家中。事發時，他坐在床上，說了一句：「我實在忍無可忍」後，便吞槍自殺。他女友隨即報警求助，警員到達後發現馬達高域遺體。

米利安．馬達高域（Miljan Mrdaković）自殺離世，終年38歲。（網上圖片）

1982年出生於南斯拉夫年代的馬達高域，青年軍年代在柏迪遜效力，16歲稚齡出國到安德列治發展，可是未獲一隊上陣機會，20歲回國加盟OFK貝爾格萊德。

其後開始展開足球浪人生涯：根特、薩爾斯堡、米達列斯（Metalist）、特拉維夫馬卡比、甘馬雷斯，最為人熟悉反而是2008年轉投中超球會山東魯能一段。

當時魯能主帥為塞爾維亞主帥杜巴高域（Ljubiša Tumbaković），2008年夏天，他引入份屬同鄉的馬達高域，還將10號球衣留給這個前鋒球員。馬達高域沒有令他失望，球季下半程17次上陣攻入8球，協助魯能奪得中超冠軍。這是他職業生涯第一次，也是唯一一次贏得頂級聯賽冠軍。

米利安．馬達高域（Miljan Mrdaković）足球浪人生涯

+ 14 + 13 + 12

可惜此子及後受傷患困擾，之後一季出場時間甚少，至2009年5月跟魯能解約。他再度浪跡天涯，到塞浦路斯效力阿波羅利馬素、Ethnikos Achna、拉納卡，2012年重返中國轉投中超球隊江蘇舜天，但5次上陣只入1球，不到半季便被解約。

他再次上路，徘徊在塞浦路斯和希臘聯賽，又曾加盟新加坡球隊淡濱尼，2015年重返家鄉塞爾維亞，至2017年第三度效力OFK貝爾格萊德並在這間他最愛的球會退役。

馬達高域從未入選大國腳，卻曾9度入選小國腳，2008年北京奧運他以超齡球員身份，代表塞爾維亞。當時塞爾維亞跟阿根廷、科特迪瓦和澳洲同組，球隊雖以1和2負包尾出局，馬達高域3戰均獲派上陣，還在2：4不敵科特迪瓦一戰攻入一球，一度為球隊扳平1：1。